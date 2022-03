Le Faa'a Rugby Aro remporte le choc face au Punaauia RC

Tahiti, le 13 mars 2022 - Le Faa'a Rugby Aro a dominé, samedi, le Punaauia Rugby Club sur le score de 17-7, pour le compte de la 6e journée du championnat. Ce quatrième succès en quatre matchs permet à la formation de David Mairau de reprendre la tête du classement devant leur adversaire du week-end. Dans les autres rencontres, on note la retentissante défaite du Rugby Club de Pirae face à Jeunesse Rugby Moorea (42-0). Et Paea a disposé de son côté du Papeete Rugby Club (28-17).



Explication au sommet, ce samedi, entre le champion en titre, le Faa'a Rugby Aro, et le leader avant cette 6e journée, le Punaauia Rugby Club. Et les deux formations n'ont pas déçu, avec beaucoup de rythme tout au long de la partie qui a vu Faa'a prendre le meilleur en fin de match sur les orange de la côte ouest avec un succès décroché sur le score de 17-7.



Les hommes de David Mairau ont frappé les premiers dans la partie avec un essai de Haunui Tarahu peu avant le quart d'heure de jeu (7-0). Puis les deux équipes se sont globalement neutralisées jusqu'à une séquence un peu folle à la demi-heure. Ces dernières vont en effet enchainer les pertes de balles sur leurs différents temps de jeu, jusqu'à ce qu'un avant de Faa'a n'intercepte le ballon et file jusqu'à la ligne d'en-but pour aplatir le deuxième essai pour sa formation (12-0). Le premier acte s'est ensuite terminé sur une grosse séquence de Punaauia qui allait pilonner la défense des champions en titre, mais sans pour autant trouver la faille.

Faa'a se fait peur Le deuxième acte a ensuite repris avec la même intensité. Sauf que pour les quarante dernières minutes, la balance a clairement penché du côté des protégés de Thomas Lozano. La formation orange a confisqué le ballon à son adversaire tout en investissant son camp. Mais comme en fin de première période, les coéquipiers de Florian Allègre se sont heurtés à une solide défense de Faa'a.



Puis, à force de subir, les jaunes et verts ont fini par craquer dans le dernier quart d'heure. Sur une interception, Teinauri allait filer seul à l'en-but et relancer complètement la rencontre (12-7). Mais en champion, Faa'a a réagi dans la foulée avec une belle séquence des trois-quarts pour inscrire leur troisième essai de la partie et pour se mettre définitivement à l'abri. Victoire finale 17-7 de Faa'a qui décroche sa quatrième victoire en autant de match, la première sans point de bonus offensif, et reprend la tête du championnat avec un match en retard par rapport à son adversaire du soir. Punaauia de son côté concède sa première défaite de la saison.

Moorea marche sur Pirae et reste dans la course aux phases finales La grosse surprise du week-end est venue de Afareaitu, où le Rugby Club de Pirae, finaliste du dernier exercice, s'est lourdement incliné face au Jeunesse Rugby de Moorea sur le score sans appel de 42-0 avec cinq essais à la clé pour ceux que l'on surnomme les “Tupa”. Ce succès bonifié permet à la formation de Moorea d'être encore dans le coup pour les phases finales du championnat.



Sauf que leur destin dépendra des résultats du Papeete Rugby Club. Le club de la capitale qui a grillé un joker, ce samedi, en s'inclinant face au Paea Manu Ura Rugby Club (28-17). Après cette défaite Papeete se retrouve éjecté du top 4 et pointe à 3 points de Moorea. Les deux dernières rencontres face à Faa'a et Arue s'annoncent cruciales pour les joueurs de la capitale. Paea pour sa part, après avoir remporté le titre en deuxième division la saison dernière, est assuré de disputer les phases finales.





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Mars 2022 à 16:36 | Lu 103 fois