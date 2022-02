Le Faa'a Aro Rugby marche sur le Rugby Club de Pirae

Tahiti, le 13 février 2022 - Le champion en titre, le Faa'a Aro Rugby, a dominé, samedi soir à Fautaua, le Rugby Club de Pirae sur le score de 63-6. Au total 11 essais passés par les hommes de David Mairau qui occupent confortablement le fauteuil de leader après quatre journées de championnat. Le Punaauia Rugby Club, dauphin au classement, s'est imposé de son côté face au Jeunesse Rugby Moorea (17-10). Et le Papeete Rugby Club a signé sa première victoire de la saison face au Arue XV Mili (48-16).



Un choc Faa'a Aro Rugby-Rugby Club de Pirae en conclusion de la 4e journée du championnat à XV. Lors de la saison précédente les deux équipes s'étaient affrontées en finale. Une finale remportée et dominée dans les grandes largeurs par les jaunes et verts de Faa'a (32-8). Et pour ce nouveau rendez-vous les hommes de David Mairau ont une nouvelle fois démontré qu'ils étaient les patrons de l'ovalie au fenua en passant pas moins de 11 essais à leur adversaire du jour pour s'imposer sur le score de 63-6.

Faa'a trop facile Lloris Peytavit et ses coéquipiers de Pirae n'ont résisté que dix petites minutes à la tornade Faa'a. Peu avant le quart d'heure de jeu, les champions en titre franchissaient pour la première fois la ligne d'en but (5-0). Le jeu s'est ensuite accéléré et tout est allé beaucoup trop vite pour Pirae qui allait encaisser encore trois essais avant la mi-temps. Après une demi-heure de jeu, Faa'a menait déjà 22-0 et avait déjà décroché un troisième bonus offensif en autant de rencontres disputées. Peytavit sur une pénalité allait permettre à Pirae de ne pas regagner les vestiaires Fanny (22-3).



Après la pause, sur le bord du terrain, David Mairau incitait son équipe à continuer à appuyer sur l’accélérateur. Des consignes bien relayés sur le terrain car Faa'a allaient franchir de nouveau la ligne d'en but à sept reprises au cours de la seconde période. Et heureusement pour Pirae, les transformations ne passaient pas, car l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Finalement Pirae sauve l'honneur en passant une nouvelle pénalité dans les dernières minutes. Faa'a s'imposent donc sur le score de 63-6. Grâce à cette nouvelle victoire bonifiée, Faa'a consolide son fauteuil de leader et semble plus que jamais intouchable.



Derrière le champion en titre, le Punaauia Rugby Club, moins flamboyant, a tenu son rang de dauphin en s'imposant, à Afareaitu, face au Jeunesse Rugby Moorea sur le score de 17-10. Et enfin dans la troisième rencontre de cette 4e journée, le Papeete Rugby Club a signé son premier succès de la saison en dominant le Arue XV Mili (48-16).





Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Février 2022 à 17:34 | Lu 488 fois