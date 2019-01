Le Dreamliner Tupaia est arrivé à Tahiti

PAPEETE, le 17 janvier 2019. Le nouveau Dreamliner d'Air Tahiti Nui, Tupaia, s'est posé ce jeudi à 14h40 sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Il a été couronné de tiare.





Le nouveau Dreamliner d'Air Tahiti Nui, Tupaia, s'est posé ce jeudi après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Ce second Boeing 787-900 est un appareil loué comme le premier Boeing d'ATN, qui est en service depuis novembre dernier. L'avion Tupaia sera mis en service le 1er février. Il sera sur la ligne du Japon et sera mis aussi sur Paris à partir du 26 mars. Le troisième avion, le Bora Bora, arrivera fin mai. Le quatrième est prévu pour août. La livraison du premier appareil acheté, le Bora Bora, arrivera fin mai. Le second appareil acheté arrivera en août.



Air Tahiti Nui est en attente de la réponse de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour une aide en défiscalisation Lodeom sur l’acquisition de ces deux Boeing. Cet agrément est "de droit (…) dès lors que les conditions sont remplies", indiquait en novembre le ministre de l’Action et des Comptes publics. Air Tahiti Nui a transmis le dossier final le 24 décembre au bureau des agréments.



"2019 est une année, on le savait même avant que la concurrence arrive, qui sera très difficile car c'est l'année de la transition. On change complètement d'avions. On passe d'une philosophie Airbus à une philosophie Boeing. C'est un gros travail pour tout le monde. On se concentre là-dessus. Il n'est pas question pour le moment d'ouverture de routes. Aujourd'hui, la priorité c'est la transition. 2019 est consacrée à cette transition ", soulignait le 10 janvier Michel Monvoisin, P-dg d'Air Tahiti Nui. "Pendant un an, on aura deux secteurs : Airbus et Boeing. C'est compliqué. Un pilote ne peut pas passer de l'un à l'autre. Chaque fois qu'on qualifie un pilote sur des vols Boeing, il ne peut pas revenir sur Airbus ensuite."



Les Dreamliner d’ATN sont configurés pour accueillir 30 passagers en classe Affaires, 32 en nouvelle Premium « Moana » et 232 en Economie, soit 294 places au total dans de nouvelles cabines.



Les A340 de la compagnie au tiare seront revendus et démontés pour fournir des pièces détachées.