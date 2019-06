Le Dreamliner Bora Bora présenté au salon du Bourget

PARIS, 17 juin 2019 - La compagnie Boeing a présenté le 787-9 Dreamliner Bora Bora, ce lundi lors du Salon international de l'aéronautique à Paris-Le Bourget. Ce nouveau venu dans la flotte d'Air Tahiti Nui doit entrer en exploitation commerciale dès le mois prochain.



Le Dreamliner Bora Bora a été présenté ce lundi par le constructeur Boeing, en région parisienne, lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) du Bourget. L’appareil devrait entrer en exploitation commerciale dès la fin juin.



"Voir l’avion d’Air Tahiti Nui, ici au Bourget, c’est un honneur et beaucoup de fierté", a déclaré lundi Edouard Fritch, lors de la démonstration en vol du Bora Bora organisée par le constructeur Boeing au salon de Paris-Le Bourget.



Le président de la Polynésie française a d’ailleurs rencontré sur place Ishanne Mounir, vice-président de Boeing, et Kristy Reese, responsable Asie-Pacifique du constructeur aéronautique et aérospatial américain.



"Avec Boeing c’est un accord gagnant-gagnant, a-t-il aussi déclaré. Notre intérêt est de tirer notre épingle du jeu. Il faut garder à l’esprit que le marché américain représente 50% de notre fréquentation touristique. Le marché américain est le plus important de nos marchés." Pour lui, Air Tahiti Nui devait absolument se doter "de l’avion le plus adapté, le plus économique et qui corresponde à nos besoins", pour aller chercher les touristes qui visitent la Polynésie française.



Le Bora Bora est l’un des deux Boeing 787-9 Dreamliner pour l’achat desquels la compagnie Air Tahiti Nui a obtenu un agrément pour une aide en défiscalisation nationale, fin avril.



Edouard Fritch a tenu lundi à remercier le président de la République, Emmanuel Macron, pour son soutien, car obtenir la défiscalisation d’appareils construits à l’étranger n’a pas été simple : "Il a fallu se battre, mais l’Etat a observé qu’en Polynésie la seule vraie industrie qui crée des emplois c’est bien le tourisme."



Le Tetiaroa, l’autre Boeing 787-9 Dreamliner acheté par Air Tahiti Nui avec le bénéfice de la défiscalisation nationale, sera livré fin août. Son entrée en exploitation, courant septembre prochain, achèvera le programme adopté en 2015 par Air Tahiti Nui pour le renouvellement des quatre avions de la flotte.



Deux Boeing 787-9 Dreamliner exploités en location par la compagnie au Tiare sont déjà en activité depuis fin 2018 (Tetiaroa) et début 2019 (Tupaia). Les quatre avions de ce programme de renouvellement viennent remplacer la flotte d’Airbus A-340 d’ATN, dont certains étaient en activité depuis le début des années 2000.



Le président de la Polynésie française a également rappelé lundi dans quelles conditions s’est opéré le choix de Boeing : "Nous avons opté pour Boeing car le Dreamliner correspondait le mieux aux besoins de la compagnie. En février 2015, il fallait qu’ATN réagisse rapidement car les autres compagnies internationales qui desservent la Polynésie, Air France, Air New Zealand… étaient dotées d’appareils de dernier cri." La compagnie polynésienne ne pouvait garder ses Airbus A 340 car "le client aspire à un service équivalent à celui fourni par les compagnies concurrentes lors de longs trajets", selon lui.



Mardi, Edouard Fritch sera notamment reçu, rue Oudinot, par Annick Girardin, la ministre des Outre-mer.