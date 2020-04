Le Dr Valla définitivement condamné

Tahiti, le 24 avril 2020 - Le Docteur Maxime Valla, condamné en appel en juin 2019 pour avoir commis des violences à l’encontre de l’un de ses confrères médecin anesthésiste lors d’une intervention chirurgicale à la clinique Cardella a été définitivement condamné par la Cour de cassation le 31 mars à six mois de prison avec sursis.



Le chirurgien esthétique Maxime Valla a été définitivement condamné le 31 mars dernier par la Cour de cassation à six mois de prison avec sursis. En octobre 2016, ce praticien s’était battu avec l’un de ses confrères anesthésistes, le docteur Patrice Parisot, alors que les deux professionnels étaient en train de procéder à une opération au sein de la clinique Cardella de Papeete.



Condamnés en première instance à de la prison avec sursis pour des violences volontaires, les deux médecins avaient fait appel. Le docteur Parisot ayant été relaxé au motif qu’il se trouvait en état de légitime défense, le Docteur Valla s’était pourvu devant la Cour de cassation qui l’a définitivement condamné le 31 mars à six mois de prison avec sursis.