Le Dixit 2019 est en kiosque

PAPEETE, le 14 février 2019 - L’édition 2019 de la Revue économique sociale et culturelle de Polynésie française est disponible en magasin depuis ce début de semaine. Le Dixit, qui met l’accent sur les "personnes et sociétés qui entreprennent et innovent" et sur les "secteurs qui sont les moteurs de l’économie locale", propose comme chaque année ses fameux tableaux des 200 entreprises.



" Le Dixit parle des personnes et des sociétés qui entreprennent et innovent, des secteurs qui sont les moteurs de notre économie et favorisent l’économie positive, c’est-à-dire respectueuse du long terme ", rappelle Dominique Morvan, coordinatrice éditoriale de la revue.



Elle ajoute : " Il nous est arrivé de faire des articles sur des aspects négatifs, des problèmes ou freins reconnus de notre économie, mais uniquement dans la mesure où les experts qui s’exprimaient présentaient des solutions pour débloquer la situation. Avec un magazine annuel nous ne sommes pas dans l’actualité ‘chaude’, ce que font très bien les télévisions, radios et quotidiens polynésiens. Nous prenons du recul pour proposer à nos lecteurs des analyses de fond ".



"(…) l’humain doit rester au cœur de l’économie"



L’équipe du Dixit se base sur les chiffres et documents de l’Institut de la statistique de Polynésie (ISPF), de l’Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et d’autres bureaux d’études spécialisés, mais également sur les entretiens avec des professionnels des secteurs traités, car " pour nous, l’humain doit rester au cœur de l’économie. C’est notre credo ".



Comme chaque année, les tant attendus tableaux des 200 entreprises sont publiés, mis à jour. Ils se déclinent en liste suivant un ordre alphabétique, les chiffres d’affaires (2017) et enfin les effectifs. D’après Dominique Morvan, " ces tableaux sont de précieux indicateurs, notamment pour les jeunes en formation ou les personnes à la recherche de travail ". De plus, le carnet d’adresses de la revue est un outil reconnu pour bon nombre de professionnels.



Aérien, tourisme, énergie



Des dossiers complets sont consacrés à l’énergie, l’aérien (l’offre de sièges vers la Polynésie a progressé d’environ 40 %, soit un total de 5 000 à 6 000 sièges par semaine avec l’arrivée des nouvelles compagnies) et surtout le tourisme qui " retrouve des couleurs ".



Par ailleurs, un focus est fait sur l'économie sociale et solidaire (ESS) et l'émergence de l'art contemporain polynésien. Comme le souligne Dominique Morvan : " Les entreprises sociales et/ou solidaires (ESS) sont des entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale, nous sommes donc en plein dans la ligne éditoriale du Dixit ! "