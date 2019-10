Le Digital Festival Tahiti salué par Paris et par l’Octa

Papeete, le 19 octobre 2019 - La troisième édition du Digital Festival Tahiti 2019 - Tech4Islands s’est achevée vendredi soir à la présidence avec les discours de clôture du président de l’association porteuse de l’évènement, Olivier Kressmann, et du vice-président, Teva Rohfritsch. Une soirée marquée également par deux interventions vidéos du secrétaire d’Etat au Numérique du gouvernement Macron, Cédric O, et du président du comité exécutif de l’Octa, Olivier Gaston, ainsi que par la remise des prix des lauréats du concours Tech4Islands Awards.



Au terme de trois jours d’un Digital Festival Tahiti 2019 - Tech4Islands dédié à l’innovation à la présidence, et à la veille d’une dernière « matinée des familles » pour les exposants et le grand public samedi matin, la soirée de clôture de l’évènement s’est déroulée dans les jardins de la présidence en présence des 80 exposants et intervenants locaux et internationaux du festival.



Un évènement qui a fait la part belle aux innovations durables et eco-citoyenne adaptées au contexte insulaire de la Polynésie.« Notre isolement n’est plus une fatalité, par le numérique nous avons tant d’espoirs, tant d’horizons s’ouvrent. La Polynésie française peut relever des défis auxquels elle n’aurait jamais pensé », a salué le vice-président Teva Rohfritsch. Olivier Kressmann, président de l’association Digital Festival Tahiti, a repris de son côté les expressions qui ont résonné tout au long de ce festival : « Convergence, Tech4Islands, appropriation de sa dynamique et vision, échange, collaboration riche en devenir et en croissance mutuelle… et plus encore découverte, naissance de vocation pour nos jeunes, confiance en l’innovation des élus, projection de chacun dans un futur proche écoresponsable durable et harmonieux… »