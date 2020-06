Le Diadème centre d'excellence sportif pour nageurs et pongistes

Tahiti, le 14 juin 2020 - La ministre des Sports, Christelle Lehartel, le directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF), Ariitea Bernadino, le proviseur du lycée du Diadème, Philippe Beuchot, et les présidents des fédérations de natation et de tennis de table, ont signé vendredi une convention relative aux parcours d’excellence sportive. La finalité de ce dispositif est de permettre aux jeunes sportifs polynésiens de pouvoir étudier et s’entrainer dans les meilleurs conditions afin de devenir de futurs sportifs de haut niveau.



Depuis la rentrée scolaire d'août dernier, la Fédération tahitienne de natation (FTN) dispose d'un centre de performance au lycée du Diadème à Taaone. Cinq jeunes nageurs ont ainsi bénéficié d'horaires de cours aménagés pour leur permettre de s'entrainer deux fois par jours sous la houlette de Sylvain Roux, cadre technique à la FTN. Par l'intermédiaire de ce dispositif, Keha Desbordes, avait notamment réalisé les temps suffisants pour se qualifier pour les championnats de France juniors qui ont été depuis annulés.



Ce projet pilote avait été lancé sous l'impulsion du ministère des Sports, de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de Polynésie française (IJSPF). Il semble que ledit projet ait fait ses preuves tant au niveau sportif que scolaire, car vendredi Christelle Lehartel, ministre des Sports, Ariitea Bernadino, directeur de l'IJSPF, le proviseur du lycée du Diadème, Philippe Beuchot, et les présidents des fédérations de natation, Michel Sommers, et de tennis de table, Gérald Huioutu, ont signé une convention relative aux parcours d’excellence sportive.



Vers le haut niveau



Ainsi à partir de la prochaine rentrée scolaire six jeunes espoirs du tennis de table intégreront ce parcours d'excellence sportive. Pour les nageurs, ils seront dix pour la prochaine année scolaire.



La finalité de ce dispositif est de permettre aux jeunes sportifs polynésiens de pouvoir étudier et s’entrainer dans les meilleurs conditions afin de devenir de futurs sportifs de haut niveau reconnus en Polynésie française (liste Pays) et en France métropolitaine (liste nationale) pour ensuite défendre les couleurs du Pays et briller aux Jeux du Pacifique ou dans d’autres compétitions internationales.