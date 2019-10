Le DOB 2020, comment ça marche

Les aides aux petites entreprises maintenues

Avec plus de 1 400 aides octroyées en cumul, à ce jour depuis la création des deux dispositifs d’Aide à l’équipement des petites entreprises (AEPE) et d’Aide à la rénovation des petits commerces et restaurants (APCR), le nombre de demandes a tendance à se stabiliser à un niveau élevé en 2018 et 2019. Les deux dispositifs devraient bénéficier d’une allocation budgétaire prévisionnelle de 800 millions de Fcfp. L’objectif de relance économique étant atteint, il s’agit maintenant d’accélérer et de consolider la croissance par une incitation accrue à l’investissement privé et à l’innovation.



4 663 agents dans l’administration du Pays

Les dépenses de personnel du Pays devraient être maintenues à un niveau de 31 milliards de Fcfp en 2020, contre 31,8 milliards en 2019 et 32,4 milliards en 2018. Une baisse globale qui s’explique notamment par les départs à la retraite des agents de la Fonction publique territoriale (FTP) et non fonctionnaires de l’administration (ANFA). En effet, l’effectif payé en 2019 s’élevait à 4 663 agents, contre 4 960 agents en 2018 et 5 333 agents en 2017.



30 milliards de Fcfp prévus pour l’investissement

L'effort d'investissement du Pays prévoit d’être de 30 milliards en 2020. Il devra permettre, d'une part, la réalisation des « infrastructures de développement nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des schémas directeurs et stratégiques », et d'autre part, la « poursuite des programmes en faveur de l'habitat et du logement social et des plans d'actions économiques », ainsi que les grands projets tels que le Village tahitien.

On note dans le DOB que le niveau d’engagement en cours sur l’exercice (grosso modo la consommation réelle des investissements par rapport à ce qui était prévu) s’établit à 68 milliards de Fcfp en 2019. Il s’agit du meilleur niveau enregistré par le Pays sur les 10 dernières années.



114,9 milliards de recettes fiscales en 2020

Le budget 2020 prévoit d’être porté par 114,9 milliards de francs de recettes fiscales, en augmentation de 2,2 milliards par rapport à 2019. Principales sources de ces recettes fiscales, 50,6 milliards de TVA l’année prochaine et 21,3 milliards de droits à l’importation. Les prélèvements d’impôts et taxes directs s’élèvent à 29,5 milliards.



Des efforts soutenus pour l’habitat

Le nombre de demandeurs d’aides au logement enregistré à l’Office polynésien de l’habitat (OPH) au 31 décembre 2018 s’élève à 3 208 en habitat groupé, 985 en fare OPH et 2 066 demandeurs en Aide à l’amélioration de l’Habitat individuel. Le rythme de production de logements par l’OPH s’est amélioré durant les trois dernières années avec 542 logements livrés en 2018.

Afin de poursuivre cet effort, 3,7 milliards de Fcfp d’autorisations de programme (de projets de logements) seront sollicitées pour des acquisitions foncières, au budget prévisionnel 2020. Il s’agit de permettre à l’OPH de constituer des réserves foncières destinées à la construction de 355 logements dans les années à venir.

Concernant l’habitat groupé, 7,7 milliards d’autorisations de programme nouvelles, correspondant aux travaux de construction de 392 logements, seront sollicités en 2020. Enfin, de nouvelles autorisations seront sollicitées à hauteur de 5 milliards de Fcfp pour permettre l’acquisition de logement en Véfa. Par ailleurs, l’approvisionnement en matériaux et la mise en œuvre de 500 fare OPH va également nécessiter la création d’autorisations de programme nouvelles à hauteur de 5 milliards de Fcfp.

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan 3000 logements » sur trois ans entre 2018 et 2020, le rythme de logements mis en chantier en 2019 et 2020 devrait être de 1 071 logements pour 900 logements livrés en 2019, et en 2020 à 1 521 logements financés ou agréés et 1 440 logements à livrer.