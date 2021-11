Le Criobe fête la science à Moorea

Moorea, le 21 novembre 2021 - Le Criobe a organisé, samedi dernier dans le cadre de la Fête de la science, plusieurs ateliers portant sur le thème de "la découverte du monde des récifs coralliens". Le grand public et en particulier les enfants ont pu découvrir plusieurs activités comme la surveillance des récifs coralliens, des ateliers sur les poissons clowns ou encore sur les requins, quelques unes des thématiques de recherche du Criobe.



Dans le cadre de la Fête de la science, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (Criobe), qui fête également ses 50 ans d’existence, a organisé samedi dernier des ateliers sur la "découverte du monde des récifs coralliens" à Opunohu. La population de l’île sœur, en particulier les enfants, a par exemple pu découvrir sur place un atelier sur la surveillance des récifs coralliens dans lequel les scientifiques du Criobe ont montré les techniques, en particulier la prise de photo, pour suivre chaque l’année l’évolution de l’état de santé du récif corallien.



Autre atelier organisé, celui de la démonstration de recherche de l’ADN d’une banane pour montrer comment ces analyses sont utilisées pour étudier les organismes vivants comme par exemple l’étude de comparaison des différentes espèces de corail ou pour déterminer une espèce spécifique. Le public présent a également eu l’occasion de découvrir un atelier sur la découverte du poisson clown. L’idée est de voir comment la pollution lumineuse de la lumière des habitations (maisons, hôtels,…) peut impacter la vie de ces poissons, en provoquant notamment un état de stress et généralement comment l’influence humaine peut changer la nature des espèces maritimes.

​"Vulgariser ce qu’on fait au Criobe"

Le Criobe a aussi mis en place un atelier sur les requins dans lequel des recherches actuelles sur, par exemple, l’effet des températures sur les bébés requin (pointe noire ou requin citron). Les nurseries de requins autour de l’île de Moorea ont également été présentées. Les curieux ont aussi pu voir comment, à travers des observations, obtenir des caractéristiques sur un requin avec par exemple un tache de naissance qui donne l’âge d’un requin. "On a souhaité dans le cadre de la Fête de la science faire une présentation au grand public de quelques-unes de nos thématiques de recherche. Le but est de sensibiliser les gens à la science et d’expliquer d’une manière vulgarisée ce qu’on fait au Criobe." explique Yannick Chancerelles, le responsable technique du centre.

