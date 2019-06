Le Criobe fête la mer et les littoraux

PAPEETE, le 27 juin 2019 - Le centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe) participe à l'événement national dit Fête de la mer et des littoraux qui a lieu du 28 au 30 juin en France et dans les outremers. Le centre organise une conférence ce vendredi à la CCISM et des ateliers à Moorea samedi.



La Fête de la mer et des littoraux est une initiative de Sophie Panonacle, députée de la Gironde. " Les Français naissent de mer inconnue ", a-t-elle constaté. " Aussi, nous souhaitons chaque année rassembler nos concitoyens autour d’une grande fête populaire porteuse de sens ", dit-elle.



Cette initiative a été relayée en Polynésie par Maina Sage. Le centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe) a répondu à l'appel organisant un événement à la CCISM et un autre au Criobe de Moorea.



À la CCISM, vendredi, deux chercheurs présenteront leurs travaux. Rakamaly Madi Moussa, biologiste marin, rapportera les résultats d’une étude récente sur l’évolution du trait de côte de Moorea.



Depuis 1993 ans, les chercheurs étudient le littoral de cette île. " Rakamaly Madi Moussa a, à ce propos des éléments chiffrés à révéler ", indique Cécile Berthe, chargée de la communication. En 25 ans, elle a perdu 20% de ses plages de sable.



René Galzin, professeur émérite EPHE et écologue, expliquera quant à lui l’importance de la diversité dans les communautés de poissons. Au sein d'un récif, il y a plusieurs communautés de poissons, des herbivores, des carnivores… Si l'une d'elle disparait, cela met en danger tout le milieu. La diversité est importante.



" Cette interventions sera également l'occasion de montrer qu'il faut du temps pour faire parler les données ", précise Cécile Berthe. " L'évolution de la nature se fait dans le temps et non d'une année sur l'autre par exemple. Il faut exploiter des chiffres sur de longues durées ."



Le samedi, la fête continuera à Moorea. Les chercheurs d'Under the pole assureront l'animation de la première partie de matinée. Un atelier sera ensuite mis en place pour le grand public. Michel Pichon, océanographe biologiste, partagera son savoir en matière de reconnaissance des coraux.