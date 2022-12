Le Covid repart à la hausse, les vaccinations aussi

Tahiti, le 05 décembre 2022 – On compte actuellement 300 cas actifs de Covid. Pour faire face à la nouvelle vague épidémique, un vaccinodrome a été installé samedi à la présidence. 752 personnes sont venues se faire vacciner.



Face à la recrudescence de cas de Covid en Polynésie, les autorités de santé ont organisé, samedi, un vaccinodrome à la présidence, à Papeete. Celui-ci a accueilli 752 personnes venues se faire vacciner. Fin novembre, Daniel Ponia, le responsable de la vaccination, expliquait que la population polynésienne est "plutôt bien vaccinée" avec 82% de la population qui a un schéma vaccinal complet de deux doses. Mais les rappels, eux sont à la traîne, avec d'après les données de fin novembre seulement 22,1% des 60 ans et plus qui ont reçu une dose de rappel dans les six derniers mois et 26,1% pour les plus de 80 ans, alors que ce sont des populations plus vulnérables face au Covid.



Afin d'encourager la population à effectuer une dose de rappel ou bien à recevoir une primo-injection pour ceux qui ne se sont jamais fait vacciner, le vaccinodrome de la présidence sera de nouveau ouvert le samedi 17 décembre. Le centre de vaccination de l'école d'infirmières de Mama'o est quant à lui ouvert, du lundi au vendredi, cette semaine et la semaine prochaine.



Le dernier carré épidémiologique du 30 novembre fait état de 300 cas de Covid actifs et le bulletin épidémiologique de la Cellule épisurveillance de la plateforme Covid-19 indique que le nombre de cas a doublé en l'espace d'une semaine.