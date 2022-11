Le Covid frémit cette semaine d'après le bulletin épidémiologique

Tahiti, le 17 novembre 2022 – Le bulletin épidémiologique de surveillance du Covid en Polynésie française a relevé une augmentation des cas cette semaine, avec 57 nouveaux cas confirmés sur 262 tests réalisés. Une nouvelle souche d’un sous-variant Omicron a été détectée et serait déjà en circulation sur le territoire.



Le dernier bulletin épidémiologique de surveillance du Covid en Polynésie française note une augmentation de 73% des cas cette semaine par rapport à la semaine dernière. Sur 262 tests réalisés cette semaine, 57 cas ont été confirmés, dont quatre sont des voyageurs internationaux. Répartis sur les cinq archipels, 42 cas ont été détectés à Tahiti, 9 dans les îles Sous-le-Vent – dont 6 à Raiatea –, 4 aux Tuamotu, un aux Australes et un autre aux Marquises. Le graphique montre un frémissement du côté des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu-Gambier et des Marquises.



Par ailleurs, une nouvelle souche BQ1.1 d’un sous-variant Omicron a été détectée en deux semaines, sur sept cas dont six sont de Tahiti et l’autre de Tubuai. Ce qui induit que ce sous-variant est déjà en circulation sur le territoire. Cependant, “aucune gravité particulière n’a été rapportée jusqu’à présent, mais sa capacité d’échappement immunitaire augmentée est très probable.” L’échappement immunitaire représente la moindre efficacité du système immunitaire – de personnes vaccinées ou qui ont déjà été malades du Covid – face à certaines souches du virus.



En revanche, il a été souligné que le taux d’incidence – nombre de nouveaux malades sur une période définie, rapporté à une part de la population – reste encore faible, soit 20 sur 100 000. De plus, si deux patients sont actuellement hospitalisés pour Covid, dont un en réanimation, il est précisé qu’aucune augmentation de cas graves ou de décès n’est à relever. Toutefois, une campagne de vaccination contre le Covid et contre la grippe a commencé, pour relancer l’activité de vaccination actuellement faible.