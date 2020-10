Le Covid-19 débarque à Arutua et Raivavae

Tahiti, le 30 septembre 2020 - La Polynésie française compte 1 790 cas Covid cumulés depuis le 2 août dernier, selon le bilan transmis mercredi par la Direction de la santé. S'il est essentiellement observé dans l'archipel de la Société, le coronavirus est dorénavant présent sur l'atoll de Arutua aux Tuamotu et dans l'archipel des Australes à Raivavae.



Un total de 1 790 cas cumulés de Covid-19 est confirmé mercredi par la Direction de la santé en Polynésie française depuis le 2 août dernier, dont 341 sont considérés "actifs" et suivis par les autorités sanitaires, parce que testés positifs depuis 7 jours au plus. Le reste des personnes qui ont déclaré la maladie (1 442) sont sorties d’isolement et considérées comme guéries.



Si l'épidémie circule principalement depuis bientôt deux mois dans les communes urbaines de Tahiti, le bilan sanitaire de mercredi confirme surtout que le coronavirus touche dorénavant des îles éloignées. Deux cas avaient été identifiés à Hao, début septembre. Deux cas sont aujourd'hui décelés sur l'atoll de Arutua aux Tuamotu, et un cas aux Australes, à Raivavae. En outre, 24 cas actifs sont identifiés à Moorea, 5 à Bora Bora, un à Huahine et un à Raiatea.



A ce jour, 25 personnes sont hospitalisées au Taaone pour maladie Covid, dont 7 sont en service de réanimation. La collectivité déplore pour l'heure sept décès liés au Covid-19.