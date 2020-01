Le Contrat de ville rééquilibré sur l'emploi

Guy Fitzer, administrateur d'État et chef des subdivisions administratives des Iles-Sous-Le-Vent et des Iles-Du-Vent



"Les crédits seront non seulement maintenus, mais consolidés"



Vous avez entendu l'appel à l'aide du syndicat mixte concernant les partenariats. Comment l'État renforcera-t-il sa position ?

"Le partenariat existe depuis 2015. Il s'articule entre les Communes, l'État et le Pays et est soumis au cadre des compétences respectives à ces trois entités. Le dialogue de gestion avec l'administration centrale a eu lieu, et bien entendu, les crédits seront non seulement maintenus, mais consolidés pour l'année 2020 et dans le cadre du prolongement jusqu'en 2022 et qui sera vraisemblablement renouvelé à terme, eu égard aux enjeux pour les populations."



Pensez-vous que l'intérêt pour la cohésion sociale permet d'atteindre les objectifs fixés par le CDV ?

"Bien entendu, la cohésion sociale est fondamentale, pour autant, nous devons aussi avancer sur le sujet de développement économique, d'insertion professionnelle et d'emploi. Si cela est fait, c'est encore insuffisant puisque nous avons un taux de chômage encore important, des freins périphériques qui font que des familles peinent encore à accéder à l'emploi, que ce soit en termes de qualification ou de mobilité. Le marché du travail est effectivement contraint, et il faut développer cette démarche de développement économique de l'ensemble du territoire et en faire une priorité."