De son côté, Philippe Laurent a tiré parti de la controverse en ralliant plusieurs soutiens de poids, dont le patron des députés MoDem Marc Fesneau, Xavier Bertrand (LR) et Christophe Béchu (Horizons), de même que la maire PS de Nantes Johanna Rolland, tandis que le maire de Paris Emmanuel Grégoire lui accorde en coulisses sa préférence.



Les ralliements se sont multipliés à mesure que le maire de Cannes gagne du terrain dans les sondages.



À cinq mois de l'élection présidentielle, la rencontre prend aussi inévitablement une dimension politique nationale, la plupart des candidats ayant prévu de faire le déplacement, à l'exception des deux favoris, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).



Pour les prétendants en quête des 500 parrainages, difficile en effet de faire l'impasse sur le plus grand rassemblement d'élus locaux d'Europe.



Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Dominique de Villepin, Teddy Riner, Fabien Roussel, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Tondelier arpenteront les allées du Parc Expo.



Interrogé sur les parrainages, Dominique de Villepin s'est montré confiant. "On se donne beaucoup de mal. Nous avons 100 personnes à plein temps qui se mobilisent pour aller voir les maires", a-t-il expliqué à l'AFP, quand son équipe évalue à 300 les promesses de soutien.



Quant à Emmanuel Macron, il n'invitera pas les maires à l'Élysée comme l'an dernier, officiellement pour des raisons d'agenda.



Ce congrès fait aussi figure de bilan du double quinquennat Macron, marqué par des relations heurtées avec les maires, opposés dès le départ à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.



En 2017, pour son premier Congrès des maires en tant que président, Emmanuel Macron avait été hué et sifflé.



Les maires affichent cette année une vive hostilité à la version initiale du projet de loi de finances (PLF), qui impose 5,4 milliards d'euros d'économies aux collectivités.



Évoquant une "décennie infernale" rythmée par les crises, André Laignel, numéro deux socialiste de l'AMF, a déploré "dix ans de recul de la démocratie locale" et de "recentralisation massive", assimilant le PLF à une "saignée de plus de 10 milliards d'euros".



À l'initiative de l'AMF, des centaines de communes ont installé un ruban noir sur leur panneau d'entrée de ville pour protester contre les coupes.



Face aux critiques, le gouvernement entend afficher son bilan sur la simplification des normes.



Le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait intervenir jeudi en clôture de l'événement lors d'une table ronde, sans prononcer de discours comme il est d'usage chaque année.