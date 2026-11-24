Paris, France, le 24 novembre 2026. Un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy : l'ex-président de la République, son épouse Carla Bruni et "Mimi" Marchand, la "papesse des paparazzis", seront jugés en 2027 dans l'affaire de la rétractation, supposément monnayée, de l'intermédiaire Ziad Takieddine.
Ce renvoi survient alors que la cour d'appel de Paris rendra sa décision lundi à l'encontre de dix prévenus, dont M. Sarkozy , dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
L'affaire de la fausse rétractation du Franco-Libanais Takieddine, baptisée opération "Sauver Sarko", est directement liée à ce dossier libyen.
Les onze mis en examen, tous renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, sont soupçonnés d'avoir voulu "tromper la justice" en utilisant des moyens frauduleux pour innocenter Nicolas Sarkozy : Ziad Takieddine, décédé au Liban en septembre 2025, avait retiré ses accusations en novembre 2020 avant, deux mois plus tard, d'incriminer à nouveau M. Sarkozy.
Selon le calendrier prévisionnel, le procès aura lieu du 3 novembre au 2 décembre 2027.
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée" et "recel de subornation", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de RTL.
Michèle Marchand, dite "Mimi" Marchand, devra elle répondre de "subornation", d'"association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée" et "en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers".
Paul Mallet, conseil de Carla Bruni, n'a pas souhaité réagir. Les avocats de Nicolas Sarkozy et "Mimi" Marchand n'ont pas donné suite dans l'immédiat.
Ces trois prévenus encourent une peine maximale de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.
Ce renvoi survient alors que la cour d'appel de Paris rendra sa décision lundi à l'encontre de dix prévenus, dont M. Sarkozy , dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
L'affaire de la fausse rétractation du Franco-Libanais Takieddine, baptisée opération "Sauver Sarko", est directement liée à ce dossier libyen.
Les onze mis en examen, tous renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, sont soupçonnés d'avoir voulu "tromper la justice" en utilisant des moyens frauduleux pour innocenter Nicolas Sarkozy : Ziad Takieddine, décédé au Liban en septembre 2025, avait retiré ses accusations en novembre 2020 avant, deux mois plus tard, d'incriminer à nouveau M. Sarkozy.
Selon le calendrier prévisionnel, le procès aura lieu du 3 novembre au 2 décembre 2027.
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée" et "recel de subornation", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de RTL.
Michèle Marchand, dite "Mimi" Marchand, devra elle répondre de "subornation", d'"association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée" et "en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers".
Paul Mallet, conseil de Carla Bruni, n'a pas souhaité réagir. Les avocats de Nicolas Sarkozy et "Mimi" Marchand n'ont pas donné suite dans l'immédiat.
Ces trois prévenus encourent une peine maximale de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.
"La vérité"
Le sulfureux Ziad Takieddine a été à l'origine, à partir de 2011, des accusations de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. En 2012, il avait assuré à la presse qu'il s'agissait de "la vérité".
En 2016, il s'était auto-incriminé auprès de Mediapart : il affirmait avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 cinq millions d'euros dans des valises lors de voyages entre Tripoli et Paris, remis à Claude Guéant (directeur de cabinet de M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur), mais aussi au futur chef de l'État lui-même.
Ces derniers avaient farouchement démenti. Nicolas Sarkozy avait constamment vilipendé celui qu'il qualifiait de "grand manipulateur".
Puis, revirement, dans une interview à BFMTV et Paris-Match en novembre 2020, Takieddine était revenu sur ses accusations en déclarant que M. Sarkozy n'avait "pas touché un centime" de la part du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.
En 2016, il s'était auto-incriminé auprès de Mediapart : il affirmait avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 cinq millions d'euros dans des valises lors de voyages entre Tripoli et Paris, remis à Claude Guéant (directeur de cabinet de M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur), mais aussi au futur chef de l'État lui-même.
Ces derniers avaient farouchement démenti. Nicolas Sarkozy avait constamment vilipendé celui qu'il qualifiait de "grand manipulateur".
Puis, revirement, dans une interview à BFMTV et Paris-Match en novembre 2020, Takieddine était revenu sur ses accusations en déclarant que M. Sarkozy n'avait "pas touché un centime" de la part du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.
"Premier bénéficiaire"
Dans leur ordonnance de renvoi, rendue mardi et dont l'AFP a eu connaissance, les juges estiment que ces "manoeuvres" visaient à conduire les magistrats à prendre des décisions "déchargeant les personnes mises en examen de toutes conséquences pénales" dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle. Avec comme "premier bénéficiaire", Nicolas Sarkozy.
À "l'origine du projet", les magistrats identifient un homme, Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, qui a "su convaincre" Takieddine "en lui faisant des promesses et en lui versant des fonds". Il a aussi eu l'idée, selon l'accusation, de la sommation interpellative, un document authentifié chez un notaire, censé donner une force probante aux nouvelles déclarations - contactée, son avocate n'a pas répondu à l'AFP.
Puis "Mimi" Marchand, "relais incontournable des médias", a "donné toute son ampleur" à la diffusion des déclarations, affirment les magistrats.
Agissent aussi des complices présumés, finançant l'opération, dont Nicolas Sarkozy a "bénéficié en connaissance de cause". Pour les juges, M. Sarkozy était informé dès le 16 octobre 2020 du projet.
Et, contrairement à ce qu'avait requis le parquet national financier (PNF), les juges ont estimé que Carla Bruni "en a également bénéficié", l'opération devant lui permettre d'éviter les éclaboussures qu'aurait une condamnation de son mari sur son image de "top model, chanteuse à succès, femme d'affaires".
Carla Bruni est notamment soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte pour échanger avec "Mimi" Marchand sur l'opération.
Clamant depuis 15 ans son innocence, le champion déchu de la droite a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce "pacte de corruption" avec la Libye. Cela lui a valu de devenir le premier ex-président de la République (2007-2012) incarcéré, pendant 20 jours.
En appel, sept ans de prison ont été requis à son encontre.
À "l'origine du projet", les magistrats identifient un homme, Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, qui a "su convaincre" Takieddine "en lui faisant des promesses et en lui versant des fonds". Il a aussi eu l'idée, selon l'accusation, de la sommation interpellative, un document authentifié chez un notaire, censé donner une force probante aux nouvelles déclarations - contactée, son avocate n'a pas répondu à l'AFP.
Puis "Mimi" Marchand, "relais incontournable des médias", a "donné toute son ampleur" à la diffusion des déclarations, affirment les magistrats.
Agissent aussi des complices présumés, finançant l'opération, dont Nicolas Sarkozy a "bénéficié en connaissance de cause". Pour les juges, M. Sarkozy était informé dès le 16 octobre 2020 du projet.
Et, contrairement à ce qu'avait requis le parquet national financier (PNF), les juges ont estimé que Carla Bruni "en a également bénéficié", l'opération devant lui permettre d'éviter les éclaboussures qu'aurait une condamnation de son mari sur son image de "top model, chanteuse à succès, femme d'affaires".
Carla Bruni est notamment soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte pour échanger avec "Mimi" Marchand sur l'opération.
Clamant depuis 15 ans son innocence, le champion déchu de la droite a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce "pacte de corruption" avec la Libye. Cela lui a valu de devenir le premier ex-président de la République (2007-2012) incarcéré, pendant 20 jours.
En appel, sept ans de prison ont été requis à son encontre.