Dans leur ordonnance de renvoi, rendue mardi et dont l'AFP a eu connaissance, les juges estiment que ces "manoeuvres" visaient à conduire les magistrats à prendre des décisions "déchargeant les personnes mises en examen de toutes conséquences pénales" dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle. Avec comme "premier bénéficiaire", Nicolas Sarkozy.



À "l'origine du projet", les magistrats identifient un homme, Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, qui a "su convaincre" Takieddine "en lui faisant des promesses et en lui versant des fonds". Il a aussi eu l'idée, selon l'accusation, de la sommation interpellative, un document authentifié chez un notaire, censé donner une force probante aux nouvelles déclarations - contactée, son avocate n'a pas répondu à l'AFP.



Puis "Mimi" Marchand, "relais incontournable des médias", a "donné toute son ampleur" à la diffusion des déclarations, affirment les magistrats.



Agissent aussi des complices présumés, finançant l'opération, dont Nicolas Sarkozy a "bénéficié en connaissance de cause". Pour les juges, M. Sarkozy était informé dès le 16 octobre 2020 du projet.



Et, contrairement à ce qu'avait requis le parquet national financier (PNF), les juges ont estimé que Carla Bruni "en a également bénéficié", l'opération devant lui permettre d'éviter les éclaboussures qu'aurait une condamnation de son mari sur son image de "top model, chanteuse à succès, femme d'affaires".



Carla Bruni est notamment soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte pour échanger avec "Mimi" Marchand sur l'opération.



Clamant depuis 15 ans son innocence, le champion déchu de la droite a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce "pacte de corruption" avec la Libye. Cela lui a valu de devenir le premier ex-président de la République (2007-2012) incarcéré, pendant 20 jours.



En appel, sept ans de prison ont été requis à son encontre.