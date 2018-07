Le Cnam commence sa formation de programmeur informatique en alternance

PAPEETE, le 30 juillet 2018 - La première promotion de la formation "Programmeur informatique " du Cnam Polynésie a commencé les cours ce matin. En sept mois de formation en apprentissage, ces 12 jeunes chercheurs d'emploi sélectionnés par le SEFI apprendront les bases des métiers du code et sauront programmer en Java.



C'est parti pour la formation « Programmeur informatique » du Cnam Polynésie (Centre National des Arts et Métiers). C'est une formation de 30 semaines en alternance destinée aux demandeurs d’emploi qui s'étale du 30 juillet 2018 à fin février 2019. Selon le CNAM, "cette action de formation doit permettre à des demandeurs d’emploi motivés d’acquérir toutes les compétences relatives à la programmation de logiciel informatique en vue de s’insérer en tant que Programmeur au sein des entreprises locales."



La formation se déroulera en trois étapes :

- Formation intensive au CNAM PF pendant 12 semaines (intégration des bases fondamentales)

- Alternance sur 6 semaines (développement et expertise) à raison de 3 jours en centre de formation et 2 jours en entreprise

- 10 semaines d’immersion totale dans l’entreprise afin de finaliser un projet d’application informatique (visite tutorée par un professeur habilité)



A l'issue de ces sept mois intenses, les stagiaires obtiendront un Titre professionnel de niveau IV du SEFI, ainsi que la validation de leurs modules de formation par des Unités d’Enseignement (UEs) du Cnam. Ils auront pratiquement de quoi valider un Bac+2 nous explique le Centre.



Les 12 stagiaires ont été sélectionnés avec le SEFI par 30 candidats inscrits comme demandeurs d'emploi. 5 d'entre eux avaient participé au Tahiti Code Camp de cette été, et en voulaient encore plus... un témoignage de l'intérêt des méthodes pédagogique "par défi" utilisées par le Cnam. Le Centre les décrit ainsi dans sa communication officielle :



"Les démarches pédagogiques seront adaptées aux publics mentionnés (NDLR : les jeunes chercheurs d'emplois) pour qu’ils réussissent les parcours dans lesquels ils vont s’engager, afin d’éviter de reproduire les méthodes qui conduisent certains publics à l’échec. Les démarches mises en place suscitent d’abord la compréhension en acte avant d’envisager la montée en abstraction (compréhension en pensée). Seront mobilisées la pédagogie par projet, la pédagogie de l’enquête, la classe inversée, la formation par le numérique, démarches éprouvées par le Cnam en Polynésie française par la formation « Analyste développeur » de niv. III et avec l’école Vaucanson et le Passe numérique dans les centre Cnam en métropole. La formation articule les besoins exprimés par les entreprises en matière de compétences informatiques avec ceux des stagiaires."