Le Classic Central Golf pour Matahiapo Wohler et Rarau Taerea-Pani

Tahiti, le 18 avril 2022 - La 7ème édition du Classic Central Golf Tahiti Infos s'est tenue ce week-end sur les green de Atimaono. On retiendra notamment les victoires en 1ère série de Matahiapo Wohler, chez les hommes, et de Rarau Taerea-Pani chez les dames.



Soixante-seize golfeurs ont pris part ce week-end à la 7ème édition du Classic Central Golf Tahiti Infos. Et l'on retrouvait du beau monde sur les green de Atimaono avec chez les messieurs la présence notamment du récent champion de Polynésie, Michel Cunéo, et du vice-champion, le jeune espoir Thomas David. Au rang des potentiels vainqueurs en 1ère série, le tenant du titre du Classic, Tuaraina Tamata et les expérimentés Heinere Paez et Lionel Hitiura.



Mais le plus régulier sur les deux jours de compétition a été l'ancien joueur professionnel, Matahiapo Wohler, repassé amateur depuis quelques mois. Ce dernier avec une carte de 78 rendue samedi ne concédait qu'un coup de retard sur le trio, Thomas David, Tuaraina Tamata et Patrick Monpas. Et c'est lors de la deuxième journée, dimanche, que Wohler a fait la différence en rendant la meilleure carte de la compétition à 75. David et Tamata ont pour leur part rendu respectivement une carte de 78 et 79, dimanche, et ont donc vu l'ancien pro l'emporter.

Rarau Taerea-Pani seule sur sa planète Du côté des dames, la double championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani a survolé les débats. Avec une carte de 84, samedi, et un score de 77, dimanche, la jeune espoir du golf polynésien a devancé de plus de 20 coups, Véronique Chang, deuxième, et de 24 coups, Yvonne Wimer qui a complété le podium.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 18 Avril 2022 à 18:30 | Lu 224 fois