Le “Clairefontaine du surf” inauguré à Papara

PAPARA, le 22 août 2019 - "Popoti", le centre de formation technique de surf a été inauguré jeudi à Papara, par les autorités du Pays et de l'Etat. Cet équipement, situé sur le spot de Taharuu, permettra à tous les jeunes polynésiens de se former à cette discipline dans les meilleures conditions possibles, avec pour objectif principal de professionnaliser cette pratique et faire ainsi émerger des talents.



Après deux ans de travaux, le centre de formation technique de surf, baptisé "Popoti", a été inauguré jeudi à Papara, sur le spot de Taharuu. Le montant total de l’opération est de 145,7 millions de Fcfp pour la construction et 6 millions Fcfp pour les études, avec un financement de 80% du montant, hors taxes, par l’Etat, dans le cadre du Fonds Exceptionnel d’Investissement, le reste étant pris en charge par le Pays.



Ce centre permettra à tous les jeunes Polynésiens de se former à cette discipline dans des conditions optimales, avec pour objectif principal de professionnaliser cette pratique et de faire ainsi émerger des talents qui pourront faire rayonner la Polynésie française à travers les compétitions internationales. La livraison de ce complexe constitue également un support et un atout majeur dans la candidature de Tahiti pour organiser les épreuves de surf des JO 2024 de Paris.