Le Cesec ose le débat sur la légitimité de l’IVG

En métropole ce délai est porté de 10 à 12 semaines en France, a-t-on ici aussi un problème de délai ?

“Non, le vrai problème c’est la découverte de la grossesse tardive. On a une population qui a très souvent des problèmes de poids et chez les femmes obèses, très souvent, on a des problèmes de règles irrégulières. Un coup c’est tous les 15 jours et puis après rien pendant trois mois, ensuite ça revient… A partir de là, si elles ne font pas attention, elles peuvent découvrir leur grossesse plusieurs mois après. Ce sont des choses qu’on voit de manière courante“.



Il y a encore beaucoup de gens qui sont contre le principe de l’IVG ?

“Vous ne vous imaginez pas à quel point ! Ce pays est très religieux, et ces derniers sont complètements opposés à l’IVG, donc il y a beaucoup de personnes à qui ça pose encore un problème, qui seraient pour l’IVG mais qui, du fait de la religion et de la position de l’église, sont indécis, gênés… Après, il y a toujours un irréductible qui se trompe totalement de sujet, qui est contre l’IVG. On a beau lui expliquer que ce n’est pas la question, mais à l'impossible nul n'est tenu“.



Au cours des débats, on entend également que l’information est nécessaire en particulier pour les filles. Quid de la responsabilité des garçons ?

“Ça a toujours été comme ça. Le garçon se contente de mettre le préservatif parfois, mais c’est la seule chose qu’il admet de faire… Mais c’est évident que les filles doivent faire plus attention parce que ce sont elles qui tombent enceintes. Beaucoup de personnes parlent de l’éducation, mais à partir du moment où une mineure de moins de 15 ans par exemple a des rapports consentis, il y a certainement un problème d’éducation des enfants, mais on ne peut pas incriminer la jeune fille. La question de l’éducation s’est posée avec la contraception également“.



Ces jeunes filles peuvent être victimes de violence, y compris au sein de leur famille.

“Absolument. On a tous connu au cours de notre exercice, des cas d’incestes qui ont débouché sur des grossesses sans que la jeune fille nous le dise directement. Ce sont des sujets difficiles, c’est pour ça que l’entretien psycho-social pour ces mineurs me paraît important. C’est très bien qu’il soit rendu obligatoire et qu’il le reste. Par contre, pour les femmes majeurs et vaccinées, ça doit être laissé à leur appréciation“.



Le viol par exemple n’a jamais été évoqué une seule fois en séance, a-t-il été évoqué en commission ?

“Non pas du tout, mais ça fait partie des grossesses non désirées. Mais les gens qui sont contre l’IVG, même en cas de viol, ils sont contre. C’est pareil du côté des églises. Donc c’est un sujet qui extrêmement délicat à aborder“.



C’était urgent d’adapter ce texte ?

“Ce n’était pas urgent, mais il fallait le faire. Par contre, quand j’ai lu ce texte la première fois, je me suis étonné de voir qu’on ne parlait plus de délais pour les IVG. Il a fallu que des juristes me signalent que cette clause était dans le code de la santé publique. On s’aperçoit qu’il y a des délibérations, des lois de Pays, le code de la santé publique, tout un tas de textes un peu disparates dans lesquels on se perd. Heureusement qu’on avait un juriste. Mais il faudrait avoir un texte qui regroupe tout.”