Le Centre de transfusion sanguine vous attend

Le sang est collecté pour moitié dans les locaux du CTS et pour l’autre à l’extérieur. En ces périodes de fêtes, les collectes, qui se font d’ordinaire dans une soixantaine de lieux, (grandes entreprises, université, etc.) ne reprendront qu’à la rentrée, le CTS appelle donc à venir directement dans ses locaux. "C’est plus simple et plus sécurisé. Nous réfléchissions à ouvrir un jour jusqu’à 17 heures pour permettre à des personnes de venir ici après le travail " , explique le Dr Mallet.

Seules quelques conditions sont à remplir pour donner son sang. Avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kgs, ne pas être enceinte ou avoir accoucher dans les 6 mois, ne pas avoir eu d’infection dans les 15 jours précédents, ni de tatouage ou piercing ou avoir changé de partenaire dans les 4 mois et enfin ne pas avoir été transfusé. A noter, qu’un homme a le droit de donner son sang jusqu’à 6 fois/an et les femmes 4 fois/an par intervalle de deux mois.

Si la personne répond à ces critères, elle peut alors se présenter à la porte du CTS, où elle sera reçue par une infirmière qui lui fera remplir un questionnaire. Le donneur sera ensuite examiné par un médecin et si tous les paramètres sont au vert, la collecte du sang pourra être effectuée à raison de 420 à 480 ml selon la prise. Puis la personne sera surveillée quelques minutes et pourra déguster un casse-croûte. " En tout, il faut compter une petite heure pour donner son sang " , précise le médecin.

" Le don du sang concerne tout le monde, on peut tous être amenés un jour à avoir besoin d’une transfusion sanguine " , conclut le praticien.

Si vous souhaitez avancer de quelques jours vos bonnes résolutions pour 2018, vous pouvez vous rendre le 20 décembre pour la dernière collecte extérieure à la mairie de Papara de 8 à 11h30 ou sinon au CTS quand vous le souhaitez.