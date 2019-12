Le Centre de Gestion et de Formation navigue à vue

La critique sur la passivité du CGF pour ce projet est d’autant plus justifiée que l’établissement dispose "d’importantes marges de manœuvres" financières. Des ressources qui proviennent notamment de cotisations obligatoires des communes. Mais alors qu’il dispose de recettes de l’ordre de 345 à 393 millions de Fcfp par an, le CGF dégage en moyenne pas moins de 92 millions de Fcfp d’excédent brut de fonctionnement chaque année. De 2015 à 2017, les taux d’exécution des budgets de fonctionnement ont été extrêmement bas (35% en dépenses et 45% en recettes) et ceux du budget d’investissement quasi-inexistants (2 à 3% en dépenses et en recettes).



Outre ces problèmes de gestion financière, la chambre note que le CGF a augmenté ses effectifs de 79% entre 2012 et 2018, mais principalement pour recruter des agents d’exécution et avec aujourd’hui un manque significatif de cadres et d’ingénieurs. Par ailleurs, en pleine intégration des agents à la fameuse "fonction publique communale", le rapport s’interroge sur la stratégie en matière de formation des agents communaux –cœur de son activité- en notant que le CGF définit son offre de formation à travers un questionnaire aux collectivités. "Dans les faits, pratiquer de la sorte revient à considérer que toutes les communes de Polynésie française sont en capacité de procéder en interne à une définition de leur besoin de formation ce qui n’est évidemment pas le cas", relève la chambre.



Là aussi, pourtant, le président du Centre de gestion et de formation précise en réponse au rapport que "l’offre de formation (…) ne saurait se limiter aux souhaits de formation communiqués par ses bénéficiaires".