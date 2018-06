Le Centre d’enfouissement technique de Paihoro, le "cimetière" des bacs gris

A cette fin, les déchets vont être enfouis dans des casiers conçus spécialement pour respecter les règles imposées, comme l'explique Benoît Layrle, le directeur de Fenua Ma. "Le site du CET est en forme de vallée, on a accentué cette forme pour creuser des casiers de 20 mètres de profondeurs. La base du trapèze fait environ 6000 m2 de superficie. La capacité d'un casier est limitée à 120 000 m3".

Concrètement, le CET va gérer chaque jour les ordures ménagères amenées par camions provenant des bacs gris des communes liées à Fenua Ma (42 000 tonnes environ pour 2017), ainsi que les déchets industriels des entreprises (environ 10 000 tonnes/an). Ces déchets industriels, assimilables à des ordures ménagères, sont déposés directement par les sociétés au CET. Fenua Ma facture ensuite le prix à payer en fonction du poids. Le système fonctionne pour les communes, sur une clé de répartition qui amène le bac gris à 17 500 francs et les déchets inertes à 10000 francs (ferraille, gravat…). Pour les entreprises, une tonne de bac gris est facturée 16500 francs. A noter que la crise économique des années 2008-11 a entraîné une diminution du nombre de déchets des particuliers et des entreprises et a favorisé les bons réflexes environnementaux, puisqu'on remarque que malgré la reprise, le nombre de tonnes de déchets n’a pas de nouveau augmenté.

Au total, le site du CET comprend dix casiers d'exploitation de catégorie deux et deux casiers de catégorie trois (voir encadré). Les déchets de la catégorie deux représentent la majeure partie des déchets traités au CET. "A l'heure actuelle, nous exploitons le 6 e casier pour la catégorie 2 et concernant la catégorie 3, seul le premier casier est en cours, cela nous laisse encore une dizaine d'années d'exploitation devant nous" , souligne le directeur du syndicat.