Le Centre Vanessa Roche fait danser Pocahontas

Au total, ce sont donc 250 élèves du Centre de danse qui se retrouveront sur les planches du Grand Théâtre les vendredi 27 et samedi 28 avril, soit deux fois plus que l'an dernier pour le spectacle "Dans les pas du Petit Prince".

"Tous nos élèves participent au spectacle, et cela quel que soit leur niveaux, qu'ils soient débutants ou confirmés. Le plus jeune élève a 4 ans et le plus âgé 50 ans" , explique la Directrice qui souhaite vraiment que le spectacle soit partagé par tous.

Le rôle principal de Pocahontas est interprété par Clarisse Aline. L'élève du centre fera voyager le public dans le temps et rappellera le fait "de ne pas oublier d’où l’on vient en étant à l’écoute de la nature et de notre cœur" . Elle sera accompagnée des Champions de France de Hip-Hop 2017, les "All-in one-Tahiti" qui interprèteront les autres personnages de Pocahontas.