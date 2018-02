Le Casting pour Miss Tahiti 2018 est ouvert

Papeete, le 07 février 2018 - Le comité miss Tahiti cherche la prochaine ambassadrice de la Polynésie. Qui succédera à Turouru Tumorere ?



ça y est la course à l'écharpe Miss Tahiti 2018 est lancée. Cela ne fait qu'une heure que le comité Miss Tahiti a annoncé l'ouverture des castings pour le concours de beauté Miss Tahiti 2018 et la publication a déjà été partagée plus de 160 fois.

L'engouement pour Miss Tahiti est toujours là et le grand public se demande déjà qui sera la plus belle des Polynésiennes en 2018.

Les candidates âgées entre 18 et 25 ans ont jusqu'au 05 mars 2018 pour se faire connaître et s'inscrire au casting.

Les inscriptions doivent se faire par facebook, sur la page de Miss Tahiti ou par mail à infos@misstahiti.pf.



L'élection de la prochaine Miss Tahiti sera déroulera au mois de juin 2018.