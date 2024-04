Le CSM valide la nomination du nouveau procureur général

Tahiti, le 17 avril 2024 – Le Conseil supérieur de la magistrature a validé, mardi, la nomination de l'actuel procureur général près la cour d'appel de Rennes, Frédéric Benet-Chambellan, au poste de procureur général à Papeete. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.



Père de quatre enfants, Frédéric Benet-Chambellan est diplômé de l'École nationale de la magistrature et de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a notamment occupé les fonctions de directeur adjoint des services judiciaires et d'avocat général près la cour d'appel de Paris. Il a également été secrétaire général de la préfecture de Dordogne puis de celle de la Vienne. Frédéric Benet-Chambellan est par ailleurs chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre national du Mérite.