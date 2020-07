Le COSR tarde à rendre sa copie

Même pas un an et déjà du plomb dans l'aile. Créé en mai 2019, sous l'insistance des partenaires sociaux, le Conseil d’orientation et de suivi des retraites (COSR) peine à livrer son premier rapport annuel et public sur l'évolution du système de retraite. Chargé de surveiller l'évolution des régimes de retraites, le COSR cristallisait déjà certaines des plus vives revendications des syndicats de salariés pendant le vote de la réforme. Et il avait ensuite vu le jour, l'an dernier, sur fond de lutte de pouvoir. Sa première présidente, Manuia Maiti, ayant été poussée à démissionner au profit du syndicaliste de A Ti'a i Mua, Dimitri Pitoeff, trois jours après son élection.

Tenu de rendre sa copie avant le 15 juin - comme le veut la loi de pays portant réforme des retraites -, le COSR a demandé ces derniers jours au ministère de la Santé une rallonge de quelques mois. Autorisation accordée, mais jusqu'au 1er septembre.Une deadline qui sera cette fois honorée, assure-t-on au COSR, mais qui portera essentiellement sur l'exercice 2019. C'est-à-dire avant l'arrivée de la crise sanitaire. "Il va nous manquer des données actualisées sur les derniers mois, nous n'avons pas de visibilité à 2021 pour faire des prévisions", se défend Dimitri Pitoeff, président de l'instance permanente, chargée d'élaborer des projections au moins tous les cinq ans. Voilà pourquoi le COSR envisage de produire un "complément", malgré "l'absence de moyens d'investigation humain et matériel". "On ne nous facilite pas la vie", déplore le président du conseil. "Vous ne créez pas un service qui a une mission de prévision et d'analyse, sans lui donner un minimum de moyens." Dimitri Pitoeff réclame notamment un chargé d'étude, une secrétaire, un bureau, un ordinateur, l'accès à internet et une salle de réunion attitrée.Mais à ce problème de moyens s'est ajoutée l'arrivée de la Covid-19. Le confinement a mis un coup d'arrêt aux réunions de travail. Ce que le Pays concède. En revanche, sur la question des moyens, "l'excuse" laisse perplexe. Du côté du Pays, on rappelle que le secrétariat du COSR est non seulement assuré par l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass), mais que le conseil est libre de se servir dans les bases de données de la CPS et de solliciter ses équipes techniques. Le Pays cite notamment la contribution le 16 juin dernier de la Caisse à ce rapport annuel : "des prévisions d'atterrissage de la branche retraite pour l'année 2020, et des "projections pour l'année 2021".Aucun doute pour le Pays, la base de données de la CPS et son logiciel de paramétrage devraient suffire à faire ne serait-ce qu'un "diagnostic factuel". Reste à se mettre d'accord autour d'un projet commun. Le Pays renvoyant ainsi la balle dans le camp des partenaires sociaux, pointant du doigt de "vieilles querelles" au sein du COSR. Dimitri Pitoeff reconnaît un clivage entre les anti et les pro réforme… En attendant, l'horloge tourne.