Le CNAM a plein de projets pour ses 40 ans

"Nous allons pouvoir continuer de déployer notre offre"



Vous êtes en Polynésie pour les 40 ans du Cnam au fenua, quel est votre programme ?

40 ans c'est une belle histoire. On est inscrit dans le paysage local depuis un certain temps. Et en même temps, 40 ans c'est aussi l'âge de nouveaux projets. J'ai donc ouvert une nouvelle antenne du CNAM à Rurutu aux Australes, cette semaine il y a l'ouverture de trois nouvelles formations qui correspondent à de vrais besoins, il y aura une remise de diplôme… Et des discussions avec le Pays et les entreprises sur les besoins de nouvelles formations à mettre en place.



On voit que ces nouvelles formations sont très diverses, du développement Web au BTP. Le Cnam peut tout faire ?

Les particularités du Cnam, et nous y sommes très attachés, c'est d'abord que nous essayons de couvrir l'ensemble des problématiques professionnelles de développement économique et social. Nous couvrons tous les champs, sauf la médecine. Et notre autre particularité c'est que nous sommes sur tout le territoire national. (...) Pour nous c'est une mission de service public. Nous sommes présent en Métropole, dans tout l'Outre-mer et à l'international. Le Cnam aujourd'hui c'est 80 000 auditeurs, dont 3 000 en Outre-mer et 8 000 à l'international.



Peut-on s'attendre à un déploiement encore plus important du Cnam en Polynésie ?

Je suis administrateur général depuis 6 ans, et la Polynésie est une de mes préoccupations depuis mon arrivée. A l'époque nous n'avions pas trouvé la bonne situation institutionnelle, nous n'avions pas les bons rapports avec nos partenaires, notamment l'université. Mais aujourd'hui tout ça est derrière nous. Nous avons aussi trouvé le bon cadre au Lycée Hôtelier où nous sommes formidablement accueillis avec un proviseur remarquable, des installations magnifiques. Nous allons donc pouvoir continuer de déployer notre offre, nous sommes soutenus pour cela par le gouvernement, les institutions, le SEFI, les entreprises… C'est exceptionnel. Et je veux rappeler que, historiquement, il y a une dotation importante du Cnam spécifiquement pour la Polynésie et la Nouvelle Calédonie, que nous voulons conserver voire amplifier. Elle construit une relation gagnant-gagnant avec le Pays qui cofinance les formations.