Le CHPF sur le pied de guerre

Tahiti, le 20 avril 2020 - La directrice du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF), Claude Panero a expliqué l’organisation du CHPF durant l’épidémie de covid-19. Une organisation qui participerait à “la capacité de prise en charge de l’établissement” et à “la protection des patients et des professionnels de santé”.



À l’occasion du point presse qui a eu lieu hier au Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF), la directrice du CHPF, Claude Panero a présenté le plan de réponse du centre hospitalier face à l’épidémie de coronavirus. Un plan qui s’articule autour de la séparation des “secteurs covid” et les “secteurs non-covid” et de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’accueil des malades.