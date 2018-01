Le CESC dit « non » au projet de réforme des retraites

PAPEETE, le 12 janvier 2017. Le Conseil économique, social et culturel a émis un avis défavorable au projet de loi du Pays réformant les retraites. Il regrette notamment qu'un certain nombre de paramètres soit modifié en conseil des ministres.



Le Conseil économique, social et culturel a émis ce vendredi par 40 voix un avis défavorable au projet de loi du Pays réformant les retraites. Les représentants de la société civile ont mis en avant « la nécessité de procéder à une réforme dans le cadre global de la Protection sociale généralisée, incluant non seulement la branche retraite mais aussi la branche maladie ».

Le CESC a aussi reproché qu'un certain nombre de paramètres (âge légal et durée de cotisation) soit défini en conseil des ministres. « Cette manière de faire est arbitraire et remet en cause les propositions des partenaires sociaux faites dans le cadre de la concertation globale d’accord tripartite ».



Concernant la création du Conseil d'orientation et de suivi des retraites (COSR), le CESC a demandé que sa composition soit définie clairement et que sa présidence soit alternée entre employeurs et salariés.

Le projet de loi du Pays modifiant les retraites doit maintenant être transmis à l'assemblée. Le gouvernement souhaite que ce texte soit adopté par les représentants à l'assemblée avant que la campagne pour les élections territoriales battent leur plein.

Le président du Pays doit recevoir ce mardi les organisations syndicales pour discuter de ce dossier.