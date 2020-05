Le CAPF promet un condensé de ses "shows reportés" en octobre

TAHITI, le 26 octobre 2020 - Plusieurs spectacles, dont le fameux opéra, du Conservatoire artistique de Polynésie française n’ont pu être donnés en raison du confinement. L’établissement se réorganise, il promet une soirée des meilleurs extraits des spectacles reportés en octobre.



Deux : c’est le nombre de concerts que le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) a pu proposer cette année. " Celui des professeurs et des grands ensembles ", précise Frédéric Cibard, chargé de la communication de l’établissement.



Tout a été annulé en raison du confinement. Et ce n’est pas fini. Ceux qui étaient prévus dans les semaines à venir comme le grand gala des arts traditionnels ou bien encore le spectacle au marae Arahurahu ne pourront être présentés (ce spectacle est produit par le CAPF). Les délais de préparation n’étant pas suffisants.



La direction du CAPF a dû revoir toute sa programmation. Les tableaux prévus pour le gala des arts traditionnels de juin seront présentés en décembre prochain. Ils illustreront la mythologie polynésienne sur un texte de Vaihere Cadousteau. " Le samedi 12 ", indique Fabien Dinard, le directeur.



" Celui du marae Arahurahu est désormais calé les trois premiers week-ends d’octobre, quant à l’opéra ou bien encore au concert du Big band, on cherche une date en octobre également. " Les spectateurs pourront découvrir les meilleurs extraits de ces spectacles au cours d’une seule et même soirée.



Le confinement a isolé élèves et professeurs chacun de leur côté, mais il n’a pas mis un terme à l’enseignement. Le CAPF est passé en formation à distance. Tous les moyens étaient bons pour relever le défi : Skype, Messenger, YouTube…



Les vacances précédant la période de continuité pédagogique a été un temps de préparation. " Il nous a permis d’établir un tableau de bord pour que nous puissions suivre chaque élève ", explique Fabien Dinard qui constate un aspect positif de cette formation à distance : " Nous regardons de plus près l’évolution de chacun" .



Cette nouvelle méthode d’enseignement a bien fonctionné. " Nous nous sommes rendu compte depuis la réouverture de l’établissement que les élèves n’avaient pas tant perdu que ça. Leur niveau s’est maintenu ", constate la direction.



Concernant les examens de fin d’année, ceux qui permettent le passage du cycle 1 au cycle 2 se feront en évaluation continue après conseil d’enseignants. Pour obtenir leur Brevet d’étude musical ou brevet d’étude traditionnelle, leur certificat de fin d’étude traditionnelle ou le certificat d’étude musicale, les médailles d’or, les élèves auront à passer devant un jury.