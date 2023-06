Le Bougainville en escale à Hiva Oa

Hiva Oa, le 20 juin 2023 - Le navire de la Marine nationale Bougainville est arrivé, vendredi 16 juin, au port de Tahauku à Hiva Oa, pour une durée de cinq jours dans le cadre d'une vaste mission de surveillance, d'exercices et de rencontres avec les populations.



Commandé par le capitaine de corvette Martin Nicolas, le Bougainville a été amarré au port de Tahauku, vendredi dernier, en fin d'après midi. Le Bougainville effectue actuellement une escale de cinq jours à Hiva Oa. Après son arrivée, vendredi, un dîner était organisé en présence des autorités civiles et militaires locales, dont une partie du conseil municipal et des cadres du RSMA, parmi lesquels son capitaine qui dirige le régiment depuis presque un an. Au menu des discussions, le but de cette visite et la mission du navire dans les eaux marquisiennes. Celle-ci est principalement axée sur la protection de la zone économique exclusive (ZEE) dans le cadre d'opérations de police des pêches, mais il s’agit également pour les militaires de renforcer le lien entre l'armée et la population. À cet effet, de multiples rencontres étaient prévues au cours de ces cinq jours. En effet, le bâtiment a ouvert ces portes aux civils tous les jours, de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures, afin que la population puisse visiter le bateau mais aussi poser des questions au personnel de bord. Lundi matin, c’était au tour de jeunes scolarisés à Hiva Oa d’effectuer une visite du bateau afin de leur permettre de mieux comprendre la présence du navire et peut-être susciter chez eux des vocations.

Une mission de deux mois Parti le 22 mai de Papeete, le Bougainville aura sillonné l'ensemble des archipels avec ces trente membres d'équipage afin d'effectuer la surveillance de la ZEE, de multiples navires de pêche sud-coréens, chinois, taïwanais ou encore venus du Vanuatu croisant au large de nos eaux. Il est à noter qu'afin de débusquer d'éventuels pêcheurs violant la ZEE, le centre de fusion d'informations maritimes (CFIM), un dispositif satellite localisé à Arue, peut à tout moment donner l'alerte. Dans ce cas, et dans un premier temps, c'est un Gardian de la Marine qui décolle de la BA 190 de Faa'a afin de constater d'éventuelles infractions et si celles-ci s’avèrent effectives, un navire est immédiatement envoyé sur zone afin d'effectuer un contrôle.



Le repérage des infrastructures portuaires existantes fait également partie de la mission du Bougainville afin de prévoir au mieux une éventuelle intervention en cas de catastrophe naturelle. Dans ce cadre, un exercice a été effectué dans le village de Hanaiapa avec un débarquement, afin de se rendre compte d'éventuelles failles dans le dispositif mis en place de façon urgente par les forces armées.



Après les Marquises, le Bougainville mettra le cap sur l'archipel des Gambier, accompagné de gendarmes et de scientifiques avec pour objectif la protection de la Polynésie et des Polynésiens. L’ensemble des îles de Polynésie est visité tous les trois ans par les militaires.

Rédigé par Michel Coudert le Mardi 20 Juin 2023 à 19:17 | Lu 284 fois