Le Big Band de jazz du Conservatoire en concert

Tahiti, le 23 février 2022 - Le Big Band de jazz du Conservatoire, dirigé par Frédéric Rossoni, se produira vendredi 25 et samedi 26 mars au Petit théâtre de la Maison de la culture. La formation de Frédéric Rossoni accueille pour l'occasion un crooner canadien, trois jeunes voix du fenua et quelques invités inattendus.



Les fans de jazz et autres mélomanes ont rendez-vous avec les “Nuits du jazz”. Le Big Band de jazz du Conservatoire artistique de la Polynésie française, dirigé par Frédéric Rossoni, se produira sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture, les vendredi 25 et samedi 26 mars à 19 heures. La formation interprétera 18 titres parmi les plus grands standards de l’époque, soutenus par de superbes voix.



Frédéric Rossoni a invité, autour du crooner canadien Jean Croteau qui parraine l’événement, trois jeunes voix polynésiennes. Raumata, qui donnera son premier concert de Jazz, Lylia, 13 ans, jeune artiste phénomène qui a brillé lors du récent concours des Voix des Outre-mer à l’Opéra de Paris, et Ravahere, la “rockeuse” du département des "musiques actuelles" au Conservatoire. Le joaillier Frédéric Missir fera également ses grands débuts sur scène. Et enfin le pianiste accompagnateur de la formation, Bruno Demougeot, chantera également.



Parmi les standards au programme de ces deux soirées, des morceaux tels que Fly me to the Moon, Let’s fall in Love, Spain ou I’ll take romance. Ces concerts sont les premiers de l’année pour l'ensemble du Conservatoire, qui devrait retrouver le public courant mai dans un grand hôtel de la place. Un prochain concert qui sera la pierre angulaire du second Tahiti Soul Jazz Festival, en octobre prochain, en accueillant le célèbre le New Orleans Jazz Orchestra (Nojo), prestigieuse formation américaine.



​Pratique Les Nuits du Jazz au Petit théâtre



Vendredi 25 et samedi 26 mars à 19 heures

Billetterie : Maison de la culture et en ligne.

Tarif unique : 2 000 Fcfp

Tel 40 50 14 14

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 23 Février 2022 à 15:56 | Lu 232 fois