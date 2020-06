Le Beach Soccer Tour repart pour une nouvelle saison

Tahiti, le 22 juin 2020 - 28 équipes participeront à partir de mercredi à la 5e édition du Beach Soccer Tour.



A défaut de foot à onze, les amateurs du ballon rond pourront se consoler à partir de mercredi avec du beach soccer, et la cinquième édition du Beach Soccer Tour. Pour ce rendez-vous, devenu incontournable depuis 2016, pas moins de 28 équipes, contre 22 l'année précédente, se sont inscrites pour la compétition qui s'étalera jusqu'au 1er août. Les matchs se dérouleront chaque semaine, à raison de trois journées par semaine, au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF).



Tiki Tama, Lai Woa et Mataiea défendent leur titre



Parmi les 28 formations inscrites pour cette nouvelle édition, on retrouve les tenants du titre des différentes catégories. En "Elite" notamment, les Tiki Tama, composés en grande partie de Tiki Toa, seront bien présents pour défendre leur bien. L'année dernière ils s'étaient imposés en finale face à Mataiea sur le score de 7-2.



Cette année l'équipe des Green Warriors, composée entre autres de joueurs de l'AS Vénus, devrait faire office de parfait outsider. “On a vraiment de belles équipes pour cette nouvelle édition et c'est super. Ça va monter le niveau de compétition et nous offrir de beaux matchs”, indique Naea Bennett, coach des Tiki Toa, qui est également à l'origine de cette compétition.



En catégorie “Fun”, Lai Woa avait eu raison en finale lors de la précédente édition de la deuxième équipe des Tiki Tama. Steven Tetuanuitefarerii grâce à un quadruplé avait offert le sacre à Lai Woa. Enfin chez les femmes l'équipe de Mataiea a dominé l'année dernière en finale l'équipe féminine des Tiki Tama.