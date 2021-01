Le BTP résiste à la crise et appréhende 2021

Tahiti, le 11 janvier 2021 - Si selon le dernier bulletin de l'ISPF tous les indicateurs du BTP sont au vert en 2019, le secteur soutenu par le plan de relance semble avoir absorbé le choc de la crise en 2020, mais appréhende 2021 avec méfiance. Les professionnels s'interrogent notamment sur les capacités de financement des commandes publiques, face à la baisse des recettes fiscales.



"Il faut le dire, 2020 n'a pas été si catastrophique que ça pour nous" insiste Heirangi Nouveau, directeur général de Interoute et président de la chambre syndicale du Bâtiment et travaux publics (BTP). Bien conscients que le secteur n'a pas autant souffert que le tourisme, le transport ou la perle, les professionnels refusent de vouloir faire pleurer dans les chaumières. Au contraire, on affiche même une certaine reconnaissance envers les autorités, dont les efforts dans le cadre du plan de relance ont permis de limiter la casse.



"Le bâtiment pur et le second œuvre se sont maintenus, parce qu'il y a des programmes de soutien et une certaine inertie" abonde Thierry Chansin, président de la chambre syndicale des entrepreneurs (CSE) du BTP. Le guide de sécurité sanitaire pour les activités de construction diffusé par la présidence avait déjà permis aux entreprises de retrouver rapidement le chemin des chantiers. "On a pu reprendre deux semaines après le début du confinement grâce au guide, ce qui nous a permis de ne pas arrêter complètement" indique son homologue du secteur public.