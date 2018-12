Le Aremiti Ferry II de nouveau opérationnel

PAPEETE, 20 décembre 2018 - La navette Aremiti Ferry II a repris ses rotations entre Tahiti et Moorea, confirme jeudi matin la responsable des opérations de la compagnie de transport.Le Aremiti Ferry II est de nouveau opérationnel après trois jours d'immobilisation en raison d'une panne du système mécanique commandant la passerelle de chargement de sa soute à véhicules.La réparation a été conduite dans la nuit de mercredi à jeudi. La navette a repris son activité commerciale normale jeudi matin, comme le confirme Manu Paquier, la responsable des opérations de la compagnie de transport Aremiti.Quatre navettes sont programmées jeudi au départ de Papeete à 7 h 20, 10 heures, 12 h 45 et 16 heures. Le Aremiti Ferry est programmé au départ de Moorea, jeudi à 8 h 45, 11 h 30, 14 h 45 et 17 heures.Seul pont sur le chenal entre Tahiti et l'île sœur pour le transport de marchandises et d'hydrocarbure, une panne trop longue de ce ferry pouvait laisser craindre la pénurie d'hydrocarbures à Moorea. Deux voyages à plein ont été spécialement affrétés mercredi par la compagnie Aremiti pour le transport de marchandises et de matières dangereuses, à 7 h 20 et 12 h 45.