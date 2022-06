Le Aito Tahiti Tour clôture la saison en petit bassin à Pater

Tahiti, le 6 juin 2022 - Dernière compétition de la saison de natation en petit bassin samedi après-midi à la piscine Pater avec la finale du Aito Tahiti Tour. Plusieurs des lauréats de l’épreuve ont maintenant pour objectif les prochains Championnats de France en eau libre et en bassin.



Le rendez-vous de samedi à Pater a mis en scène 115 nageurs à l’occasion de la finale du Aito Tahiti Tour, une compétition qui s’étale sur la saison à raison de quatre étapes et de la finale. Cette dernière n’a pas d’impact sur le classement définitif du Aito Tahiti Tour qui a été établi au terme de la quatrième étape le mois dernier, mais outre qu’elle a entretenu le cycle des compétitions pour tous les nageurs de la FTN des plus jeunes aux anciens, le palmarès final du Aito Tahiti Tour y a été officialisé et la remise des récompenses y a été organisée en cours de réunion.



En ce qui concerne les chronos de référence samedi, on retiendra la MP 12 ans de Ragihei-Kura Timo (I Mua) en 1’ 20’’ 07 sur 100 m. brasse et la performance de Rohutu Teahui (CNP) qui a encore amélioré son temps de qualification pour les Championnats de France jeunes sur 50 m. NL en 26’’ 73. Le palmarès du Aito Tahiti Tour a logiquement mis en exergue des nageurs et nageuses qui sont tous de bons espoirs de la natation locale à l’instar chez les féminines de Ragihei-Kura Timo (OLP), Déotille Videau (CNP) et Lili Paillisse (CNP) et de Rohutu Teahui (CNP), Rainui Chenon (CNP), Naël Roux (CNP) ou Léo Durret. Et celle liste n’est pas exhaustive, le réservoir de la natation tahitienne s’étant qualitativement bien développé ces dernières saisons.

Podiums possibles aux Championnats de France eau libre La première des échéances nationales mettant en scène des nageurs tahitiens est programmée les 18 et 19 juin au Canet-en-Roussillon près de Perpignan dans le cadre des Championnats nationaux en eau libre. La sélection tahitienne qui rejoindra la métropole vendredi est composée de l’entraîneur Anis Billi, de Lili Paillisse seule féminine du groupe qui s’alignera sur les 5 et 10 km, de Naël Roux qui nagera sur les mêmes distances et de Sosthène Videau, Enzo Kernivinen et Kelian Soulière Becart qui participeront aux 5 km. Tous sont juniors et viseront le meilleur résultat possible dans leur catégorie respective entre juniors 1ère année et 2e année.



Le niveau s’annonce relevé mais Sylvain Roux le directeur technique de la FTN estime des podiums envisageables : “Nos cinq sélectionnés n’ont pas les meilleurs temps d’engagement dans leur catégorie respective, mais ils figurent tout de même en bonne place et lors des courses en eau libre, il y a plusieurs facteurs qui peuvent peser sur la hiérarchie comme la température de l’eau ou la houle. On part en tout cas avec l’ambition d’accrocher au moins un podium ce qui serait déjà une bonne performance. Pour un titre, ça parait difficile mais après, en fonction des conditions de course, il y aura peut-être un coup à jouer”. C’est une ambition qui ne parait pas utopique car rappelons que Naël Roux avait décroché une médaille de bronze en première année juniors lors des Championnats 2021.



Au programme samedi à Tipaerui la Tahiti Cup qui concerne les catégories avenirs puis suivra un Meeting 50 mètres les 18 et 19 juin qui constituera la dernière opportunité de réaliser des chronos de qualification pour les Championnats de France Open et Jeunes. On compte déjà toutefois une dizaine de qualifiés chez les jeunes.

Les vainqueurs du Aito Tahiti Tour FILLES

-Avenirs 1 (9 ans) : Tea Cowan FSN 621 pts

-Avenirs 2 (10 ans) : Evanelia Bertrand FSN 1381 pts

-Jeunes 1 et 2 (11/12 ans) : Ragihei-Kura Timo OLP 3411 pts

-Jeunes 3 (13 ans) : Déotille Videau CNP 3998 pts

-Juniors 1 et 2 (15 ans) : Lili Paillisse CNP 3597 pts



GARCONS

-Avenirs 1 (10 ans) :Heiva Cartron CNP 1393 pts

-Avenirs 2 (11 ans) : Baptiste Maset CNP 1302 pts

-Jeunes 1 et 2 (12/13 ans) : Rohutu Teahui CNP 3278 pts

-Jeunes 3 (14 ans) : Rainui Chenon CNP 3218 pts

-Juniors 1 et 2 (15/16 ans) : Naël Roux CNP 4309 pts

-Juniors 3 et 4 (17 ans) : Léo Durret CNP 3658 pts

-Seniors (18 ans et +) : Teiva Gehin I Mua 3813 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Juin 2022