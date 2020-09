Le 80e anniversaire du ralliement des EFO à la France libre commémoré

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie ont assisté mercredi à la commémoration du 80e anniversaire du ralliement des Établissements Français d’Océanie à la France libre, le 2 septembre 1940. Cette cérémonie s’est déroulée avenue Pouvana’a a Oopa.



Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le président de la Polynésie, Édouard Fritch, ont participé ce mercredi matin à la commémoration du 80e anniversaire du ralliement de la Polynésie française à la France libre. Cette cérémonie s’est déroulée devant le monument de la France libre, avenue Pouvana’a a Oopa à Papeete.

Le 2 septembre 1940, en réponse à l’appel lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940 sur la BBC, les Établissements Français d’Océanie se ralliaient à la France libre, devenant ainsi l’un des tout premiers territoires à rejoindre le camp de la liberté.

Pour commémorer cet événement historique et rendre hommage à ces héros polynésiens, une trentaine de portraits des Tamari’i Volontaires ont été accrochés le long de l’avenue Pouvana’a a Oopa.