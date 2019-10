Le 5e Heiva tārava s’installe à Mahina

PAPEETE, le 17 octobre 2019 - Cette année, le Heiva tārava aura lieu non pas dans les jardins de Paofai mais à la Pointe Vénus, à Mahina. Il a été rebaptisé Ta’urua Hīmene et permettra au public de (re)découvrir sept groupes de chants lors d’une soirée festive et éducative.



La soirée Heiva Tārava, baptisée cette année Ta’urua Hīmene, est une soirée entièrement consacrée aux chants polyphoniques.



La première édition a été lancée en 2015 par la Maison de la culture car le concours du Heiva i Tahiti voyait un nombre croissant d’inscrits en catégorie chant. Le Heiva Tārava a été organisé quatre années de suite dans les jardins de Paofai mettant à l’honneur les Tārava Tahiti, Raromata’i, Tuhaa Pae et Rau.



Cette année, l’événement est dédié au rū’au. Il aura lieu à la Pointe Vénus, à Mahina. Sept groupes sont inscrits (voir le programme), ce qui correspond à environ 500 chanteurs.



Pour rappel, les Hīmene sont, selon Jean-Marc Pambrun et Monique Neagle, " à la croisée des chemins des hymnes religieux des premiers missions protestants et des chants polyphoniques tahitiens libres et voluptueux d’avant l’arrivée des Européens ".



" Il ne faut pas oublier que ce sont grâce à eux, seule expression culturelle qui n’a jamais été interdite, que nous avons pu retrouver notre culture ", indique Hinatea Ahnne, directrice de la Maison de la culture.



Chaque communauté, chaque commune, chaque district a ses Hīmene qui raconte ses légendes, ses héros, ses terres. " Ils ont leur répertoire, leur voix également, leur façon de se poser, de respirer, leur rythme ", précise Merehau Anastas du ministère de la Culture. D’où la richesse des chants.



À l’aspect plaisir de l’écoute est associée une touche pédagogique et éducative. En introduction de la soirée des ateliers sont proposés au public.



Par ailleurs, un livret est édité pour la soirée. Il rassemble tous les textes livrés en version originale et traduits. Mille exemplaires vont être imprimés. Ils seront distribués pendant le concert, puis mis à disposition dans les écoles de la commune pour servir d’outil d’apprentissage.