Le 5e Congrès international sur les aires marines protégées aura lieu en février au Canada

Le 5e Congrès international sur les aires marines protégées se tiendra du 3 au 9 février à Vancouver, au Canada. C'est ce qu'a annoncé l'Office français pour la biodiversité qui indique que ce congrès, organisé en moyenne tous les quatre ans, réunit la communauté internationale des gestionnaires d'aires marines protégées et leurs partenaires institutionnels et scientifiques. Cette édition doit porter sur la mise en œuvre du “cadre stratégique pour la biodiversité”, avec le “développement de coopérations et de partenariats stratégiques pour la mise en œuvre de ce cadre”.



Si l'on ne sait pas encore si la Polynésie française participera à ce congrès, le Pays dispose, selon la Direction des ressources marines, d'une “expérience de plus de 60 ans en matière de création et de gestion d'espaces maritimes”. À titre d'exemples, en 2016, dix-huit aires marines protégées (AMP) ont été créées à Fakarava pour la réserve de biosphère. À Moorea, on compte également 8 AMP. Et plus récemment, le président du Pays a annoncé, le 12 février dernier, lors du One Ocean Summit, le lancement du Rahui Nui, avec la création d'une nouvelle aire marine protégée de plus de 500 000 km2 aux Australes.



Avec également de nombreuses zones de pêche réglementée, la Polynésie française compte pas moins d'une cinquantaine d'espaces maritimes classés au titre du code de l'environnement. Et en 2018, c'est l'ensemble de la zone économique exclusive de la Polynésie qui a été classée en aire marine gérée, avec la création de Tainui ātea. Soit plus de 4,5 millions de kilomètres carrés et la moitié de la ZEE française. Avec sa stratégie nationale d'aires protégées, la France se fixe par ailleurs comme objectif de couvrir au moins 30% du territoire national terre et mer sous juridiction en aires protégées, d'ici 2030.