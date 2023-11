Le 54e salon des Marquises ouvre ses portes

Tahiti, le 16 novembre 2023 - Le parc-expo de Māma'o accueille, du 16 au 26 novembre, le 54e salon des Marquises. Sculptures, pendentifs, tatouages, tout le savoir-faire de la Terre des hommes est à l'honneur. L'occasion de se mettre dans le bain à un mois du Matavaa o te Henua Enana.



L'art marquisien passionne. En effet, ses symboles uniques traduisant la volonté du dieu Tiki, frappés sur le bois, la roche ou encore la chair, bénéficient d'une notoriété grandissante. Et à quelques semaines du tant attendu Matavaa o te Henua Enana, l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir : ce jeudi, au parc-expo de Māma'o, s'est ouvert le 54e salon des Marquises. Une journée d’inauguration marquée par le son des pahu, rythmant les traditionnels haka manu et haka puaka, que certains invités ont pu intégrer en cours de route pour le plus grand plaisir du public.



“Je n'avais jamais fait de haka auparavant, c'était l'occasion. En tout cas, c'est moins facile qu'on ne le pense, il faut savoir garder le rythme”, témoignait un homme d'un certain âge, assez courageux pour répondre à l'invitation des danseurs. Et pour cause, il fallait du cran pour oser participer à la danse du cochon : “Allez les hommes ! Faites les cochons ! Les femelles vous regardent”, lançait avec humour le chef de troupe durant le haka puaka. Et une fois l'ambiance assurée, ce dernier invitait le public à se rendre dans les stands : “Allez-y, les vrais artistes, ce sont eux ! Laissez-vous porter par vos envies et soutenez nos artisans venus de loin !” Le grand public a jusqu'au 26 novembre prochain pour visiter ces artisans et leurs œuvres.