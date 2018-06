Le 46e salon des Marquises ouvre ses portes

PAPEETE, le 07 juin 2018 -Le 46ème salon des Marquises a ouvert ses portes jeudi matin. 120 artisans de l'archipel exposent leur création sur le site de l'ancien hôpital de Mamao jusqu'au dimanche 17 juin prochain.



Des tikis sculptés, colliers et boucles d'oreilles en or, pierres taillées, oeuvres modernes, les Marquises sont à l'honneur pendant deux semaines au parc expo Mama'o. Le 46ème salon des Marquises a ouvert ses portes jeudi matin, sur le site de l'ancien hôpital. Cette manifestation organisée par la fédération artisanale Te tuhuka o te henua enana, présidée par Stéphane Tuhoe, a lieu deux fois par an.



Le Président Edouard Fritch et le ministre de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et le Haut-commissaire, René Bidal étaient présents pour l'occasion. A cette occasion, Stéphane Tuohe, président de la fédération artisanale « Te tuhuka o te henua enana », a en outre été élevé au grade de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui