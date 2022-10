Le 3e opus de Himene a tau sur le thème du fare niau

TAHITI, le 3 octobre 2022 - Felix Vilchez et son orchestre reviennent pour un troisième Himene a tau vendredi et samedi au Petit théâtre. En rendant hommage au fare niau, il va faire résonner les compositions des grands noms de la chanson polynésienne et revivre le Tahiti de la belle époque.



Pour cette nouvelle édition du Himene a tau, c’est le fare niau qui a été choisi comme fil rouge. Dans cette construction, des feuilles de niau pliées et liées entre elles par une tige sont disposées en plusieurs couches sur les maisons. Elles créent une toiture résistante aux intempéries, apportant une bonne isolation thermique et acoustique aux habitations. Ces toits végétaux résistent plusieurs années. Elles sont aussi le témoin de la vie des familles. C’est pourquoi, au-delà de l’aspect architectural, il est question “ de sentiments, de joie de vivre, d’amour, de jalousie, de disputes, de solitude et de réconciliation ”, liste Felix Vilchez.



Felix Vilchez est musicien, c’est lui qui est à l’origine du concept des concerts/documentaires (Himene a tau, Tahiti 1917…). Il rapporte, pour détailler le programme de ce nouveau rendez-vous, que plusieurs compositeurs ont évoqué le fare niau comme Charlie Mauu, Augie Goupil, Esther Tefana, Yves Roche, Eddie Lund. Vendredi et samedi, certaines de leurs chansons seront reprises sur scène.



Hommage à Yves Roche



Un décor spécial a été réalisé pour l’événement. La soirée sera en deux parties. Entre ces deux parties, “ nous rendrons un hommage sincère à notre cher maître et ami Monsieur Yves Roche ”, annonce Felix Vilchez. Auteur, compositeur, chef d’orchestre et producteur, Yves Roche est décédé le 30 août dernier.



Plusieurs artistes vont participer au 3e Himene a tau dont l’orchestre de Felix Vilchez, ainsi que Reia Poroi, Dorielle Chavez, Antoine Arakino pour la musique, Dadou Paillé et sa troupe, Tumata Vairaaroa et Hugo O’opa pour la danse. “ Ce sont deux personnages remarquables de la culture ”, décrit Felix Vilchez. Il y aura également des projections d’images inédites pour illustrer la voix off. “ Par exemple, quelques constructions traditionnelles détruites pour la modernisation de Papeete apparaîtront à l’écran ”, indique Felix Vilchez.



Selon lui, le public a déjà beaucoup apprécié les deux premiers Himene a tau. Le premier a eu lieu en novembre 2021, le deuxième en mars 2022. “ Celui qui arrive sera sans doute le meilleur. ” Une chose est sûre, plus qu’un concert, c’est un véritable voyage dans le temps qui sera proposé au public, une balade dans le Tahiti d’antan.



Pratique



Le 7 et le 8 octobre au Petit théâtre de la Maison de la culture à 19 heures.

En vente dans les magasins Carrefour, à radio 1 et

Tarif : à partir de 2 800 Fcfp pour les – de 12 ans.

Le premier Himene a tau datant de novembre 2021 est toujours en replay sur Polynésie la 1ère.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 3 Octobre 2022 à 18:25 | Lu 188 fois