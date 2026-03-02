

Le 35e Marathon Va’a sur les starting-blocks

Tahiti, le 5 mars 2026. Les rames seront sorties samedi 28 mars, où plus de 100 équipages venus de l’île et des archipels doivent prendre le départ de la 35e édition du Marathon Polynésie La 1ère Va’a.

Dès l’aube, les pirogues glisseront sur l'eau entre Tahiti et Moorea. Douze rameurs par embarcation, des épaules alignées et un souffle commun pour que la victoire se fasse à l’unisson. De la catégorie Dames aux Juniors garçons, des Vétérans 40, 50 et 60 ans aux Élites seniors, sans oublier les équipes mixtes, entreprises et les jeunes – benjamins, minimes, cadets – toutes les générations seront au rendez-vous pour la première grande course de l’année.



L’association organisatrice l’assure : même si le temps n’est pas au beau fixe, la course aura bien lieu, “sauf en cas de cyclone”. Alors, le premier départ sera donné devant le parc Vairai, face aux bungalows de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa. Les festivités débuteront dès le vendredi 27 mars avec la pesée des pirogues, organisée de 8 heures à 16 heures au boulodrome du parc Vairai. La compétition réunira 16 catégories. Les juniors, hommes et femmes, seront au départ, tout comme les vétérans hommes 40 ans et 50 ans. Grande nouveauté cette année : l’ouverture d’une catégorie vétérans 60 ans, avec un parcours adapté de 14 kilomètres.



Une évolution de taille viendra marquer les courses : l’ouverture aux dames dans les équipes entreprises, notamment au sein du Régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Polynésie. Une première dans le cadre de cette course. La présidente de l’association Polynésie La 1ère va’a, Noëlla Tau-Degage, insiste également sur l’inclusivité : “Les benjamines, benjamins vont prendre le départ avec les minimes filles et garçons et les vétérans 40 et 50 ans auront un parcours adapté de 7 kilomètres avec les Para Va’a. Les rameuses des Amazones, femmes de la lutte contre le cancer participeront aussi.”



“On passe toujours la barre des 100”



L’année dernière, ils étaient au nombre de 128 équipages inscrits. “Tous les ans, on passe toujours la barre des 100”, indique fièrement l’organisation. Au moins un équipage des archipels fait également le déplacement pour participer à l’épreuve, renforçant son caractère territorial et fédérateur. Les directeurs de course, désormais reconnus par la fédération de va’a, sont au nombre de 15.



L’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) apporte cette année une aide financière à la compétition. Une première, qui s’inscrit dans le cadre de l’inscription du Marathon va’a parmi les grands événements de Polynésie.



Pour Aïata Tarahu, présidente d’honneur, “cette aide va nous permettre de payer les médecins qui nous coûtent chaque année 900 000 francs et la sécurité représente 80 000 francs de dépense”. Comme elle le rappelle, l’association sollicite des subventions chaque année.



Au-delà de la compétition, le parc Vairai vivra au rythme d’animations culturelles et sportives. De 9 heures à 12 heures, le championnat de la Fédération des sports et jeux traditionnels Tū’aro Mā’ohi de Papara proposera des épreuves de lever de pierre, grimper au cocotier et lancer de javelot. Une initiation aux échasses sera également organisée.



Dans le même temps, une initiation à la culture polynésienne sera proposée par l’association culturelle Maruatua Nui de Faa’a. Logan, secrétaire et intervenant culturel, animera un atelier de tressage de palmes de cocotier. Le public pourra confectionner couronnes, sacs à poisson et autres objets artisanaux. “On veut vraiment mettre en avant les jeux d’antan des enfants et c’est pour ça que l’on veut faire faire quelque chose de manuel à l’heure où les enfants sont sur les téléphones”, explique-t-il.



De 9 heures à 11 heures, le groupe de danse Nonahere proposera un Tamure Marathon, une première pour l’événement : “Nous sommes 200 artistes et nous participerons au Heiva i Tahiti. C’est pour cela que nous demandons une participation de 1 000 francs à l’événement de cette journée, c’est une levée de fonds pour nous aider à participer”, explique l’association.

Programme complet



Le samedi matin, l’ambiance sera donnée dès 6h25 avec la diffusion du titre “Te Hoera’a Va’a Atea”, interprété par l’artiste Raumata Tetuanui à travers cinq cars bass répartis sur le site. À 6h30, une bénédiction sera prononcée par Noëlla Tau, en présence du tāvana de Punaauia et de la vice-présidente Minari’i Galenon, également Fa’atera’e Hau Sports. Les autorités prendront également la parole à cette occasion. La mise à l’eau des V6 interviendra à 6h35. Le premier départ sera donné à 7 heures par le maire de Punaauia pour les catégories femmes et juniors, mixte, vétérans hommes 40 ans et vétérans hommes 50 ans. À 7h10, le Top 20 Élites Seniors Hommes s’élancera, avec un départ donné par Thomas Widlund, directeur des usines à la Brasserie de Tahiti. À 7h20, le Top 40 – Course Populaire Seniors Hommes prendra le départ, lancé par Jean-Philippe Lemée, directeur régional de Polynésie La 1ère. La catégorie entreprises partira également sur ce créneau. À 7h30, les cadettes, cadets et vétérans hommes 60 ans effectueront un parcours adapté de 14 kilomètres en deux tours, dans le lagon de Punaauia jusqu’à la balise rouge avant la passe de Ta’apuna. Le départ sera donné par le ministre des Sports, Kainui Temauri. À 7h40, les benjamins, benjamines, minimes (filles et garçons) et handisports s’élanceront pour un parcours de 7 kilomètres entre le lagon de Punaauia et la plage Vairai. Le départ sera donné par Henriette Kamia, accompagnée de la vice-présidente Minari’i Galenon.



L’arrivée des premières pirogues V6 adultes est attendue à 11h30 au parc Vairai, au son des percussions de l’orchestre Maruatua Nui de Faa’a. Un ravitaillement sera assuré à l’arrivée pour permettre aux rameurs de récupérer.



Une première remise des prix se tiendra à 9h30 au parc Vairai pour les Para Va’a, les vétérans hommes 60 ans et les six catégories jeunes. La remise officielle des prix aura lieu à 13 heures, en tenue officielle obligatoire.

