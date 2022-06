Le 34e Te 'Aito fin juin

Tahiti, le 14 juin 2022 - L'organisateur du Te 'Aito, Charley Maitere, a présenté, ce mardi, les contours de la 34e édition de la plus prestigieuse course de va'a hō'ē. Le rendez-vous pour les rameurs est donc donné les 24 et 25 juin avec notamment la course des séniors hommes qui se courra sur le même parcours que l'an dernier. 28 km entre Taaone, Papeete et Mahina qui avait vu Steeve Teihotaata l'emporter au sprint devant Kevin Ceran-Jérusalémy.



C'est l'un des rendez-vous incontournables de la saison de va'a depuis plus de 30 ans. Le Te 'Aito revient cette année et même un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Organisée d'habitude fin juillet, le co-fondateur de la plus prestigieuse course de va'a hō'ē, Charley Maitere, a en effet avancé ses dates cette année pour éviter d'interférer avec les championnats du monde de va'a vitesse de Londres qui se tiendront en août. Des Mondiaux auxquels la fédé de va'a a renoncé depuis. Mais qu'importe, le rendez-vous pour ce 34e Te 'Aito est donné pour les 24 et 25 juin sur le site de Aorai Tini Hau.



Les plus jeunes ouvriront le bal le vendredi 24 juin. Cette première journée sera notamment marquée par la course des juniors (U19), Taure'a. Ces derniers s'affronteront sur le même parcours de 19 km entre la plage de Taaone, la passe de Papeete, le tombeau du Roi à Arue et une arrivée à Aorai Tini Hau. Lors de la précédente édition, sur un parcours un peu plus court (14 km), le jeune espoir de Rangiroa, Taputuura Delpuech, s'était imposé en 1h01'07, devançant deux Shelliens, Keoni Sulpice et Tauhere Pirato.



Le même parcours de 28 km pour les séniors hommes Place ensuite le samedi 25 juin aux femmes, aux vétérans et à la course reine des séniors hommes. Les 'aito s'élanceront sur le même parcours que l'an passé. Un départ depuis la plage de Aorai Tini Hau, direction ensuite la passe de Taaone et la descente vers Papeete. Puis les rameurs remonteront vers Arue puis Mahina où ils contourneront le To'a Hiro, à la Pointe Vénus, avant d'entamer le dernier tronçon de la course qui les ramènera à Aorai Tini Hau. Au total 28 km à avaler.



L'année dernière le suspens a tenu jusque dans les derniers mètres de la course. Steeve Teihotaata s'était imposé au sprint devant son rival, Kevin Céran-Jérusalémy, en 2h03'17. Hititua Taerea avait complété le podium, devançant Hotuiterai Poroi qui avait fait la course en tête pendant plus d'une heure. Steeve Teihotaata signait lui sa quatrième victoire au Te 'Aito, revenant à une longueur de Kevin Céran-Jérusalémy et ses cinq succès. Le record absolu de victoire appartenant toujours au King, Lewis Laughlin, avec 11 succès entre 1991 et 2004.

Un Super 'Aito entre Tautira et Taaone Une fois la 34e édition du Te 'Aito bouclée, la 30e édition du Super 'Aito prendra la suite le samedi 23 juillet. Rappelons que la course, qui ne s'est plus tenue depuis 2019, rassemblera une nouvelle fois les 100 premiers du Te 'Aito. Et cette année, les rameurs auront droit à un parcours inédit. Ils s'élanceront en effet de Tautira et devront rallier ensuite la plage de Taaone. Soit 56 kilomètres en haute mer en va'a hō'ē. La course s'annonce dantesque.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 14 Juin 2022 à 15:42 | Lu 242 fois