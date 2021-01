Le 26e salon du Tourisme se replie sur le web

Tahiti, le 14 janvier - Le prochain salon du Tourisme aura lieu en version digitale sur le site de Tahiti Tourisme, du 5 au 7 février. Une décision qui fait suite à l'annonce, jeudi, du maintien des restrictions sanitaires anti-Covid pour un mois supplémentaire.



La 26e édition du salon du Tourisme aura lieu en version digitale, du 5 au 7 février prochain, nous confirme Tahiti Tourisme, suite à l’annonce jeudi du maintien des restrictions sanitaires pour un mois supplémentaire. Au nombre de ces restrictions, celles prolongeant l’interdiction, jusqu’au 15 février, des activités telles que compétitions sportives, marchés aux puces et les foires et salons.



"On doit encore préciser les modalités de ce salon à distance. Mais c’est sûr que le salon physique n’aura pas lieu", confirme Alice Izal, responsable de la communication à Tahiti Tourisme. Cette édition aura donc lieu sur le site internet de Tahiti Tourisme, à l’instar de la précédente édition. Mais ce repli numérique aura été "réfléchi bien en amont", comme le confirme Aude Pasquier, la directrice de DB Tahiti, prestataire en charge de l’organisation de la manifestation pour le compte de Tahiti Tourisme. Car même si 160 stands ont déjà été commercialisés pour une organisation au parc exposition de Mamao, chaque exposant a donné les informations nécessaires pour la création d’un espace numérique réservé, en cas de salon à distance.



Une précédente édition du salon du Tourisme s’est déjà tenue en version 2.0, du 7 au 16 septembre dernier. Organisé au "pied levé", sur fond de rebond de l’épidémie de Covid, l’événement digital avait drainé 40 000 visiteurs sur la page internet de Tahiti Tourisme et mis en relation 10 000 clients potentiels avec des prestataires.