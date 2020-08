Le 2 septembre 1940, les E.F.O. ralliaient la France libre

Tahiti, le 26 août 2020 - Dans le cadre des commémorations des 80 ans du ralliement des Établissements français d’Océanie (EFO) à la France libre, Tahiti Infos et l’association Mémoire polynésienne vous proposent jusqu'au 4 septembre prochain, une série d’articles consacrés à cet épisode de l’histoire franco-polynésienne, sous la plume de Jean-Christophe Shigetomi, président de l’association Mémoire polynésienne et délégué de la Fondation de la France libre. Aujourd’hui, on s’intéresse à la genèse et au contexte tahitien de ce ralliement.



Le 13 mai 1940, les troupes françaises sont bousculées par l’offensive allemande à Sedan, dans les Ardennes. À Paris, certains membres du cabinet de Paul Reynaud, le président du Conseil, penchent pour un armistice. Une solution que soutient également le Maréchal Philippe Pétain. Le général de Gaulle, nommé le 5 juin 1940 sous-secrétaire d’État à la Guerre dans le cabinet Reynaud, y est opposé et prône la poursuite du combat. Le cabinet de Paul Reynaud démissionne le 17 juin. Le général de Gaulle s’envole pour Londres. Le 18 juin, il lance le fameux appel sur les ondes de la BBC dans lequel il exhorte les Français à poursuivre la lutte.

À Tahiti, c’est avec consternation que l’on apprend l’armistice de Rethondes. La surprise passée, s’affirme rapidement une volonté de poursuivre la lutte aux côtés des Anglais. Le général de Gaulle est alors totalement inconnu des Polynésiens. Ses appels à la résistance du 18 juin et du 22 juin 1940 ne sont pas entendus dans la lointaine colonie du Pacifique. Ce sont donc des enregistrements postérieurs aux appels des 18 et 22 juin qui seront entendus par les populations de l’Océanie française. Des émissions relayées sur les ondes de Radio Fidji et dans les programmes en langue française émis depuis San Francisco, Auckland ou Sydney.

Le texte de l’affiche de l’appel du 18-juin, différent de celui du discours, ne sera placardé que courant octobre 1940 dans les diverses officines publiques de la ville de Papeete : à l’entrée de l’ancienne Poste où les nouvelles en bref du front seront par la suite régulièrement affichées.