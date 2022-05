Le 1er mini-golf scolaire inauguré

TAHITI, 1er mai - Jeudi, l’école primaire Taimoana de Papeete a inauguré son mini-golf en présence des différents acteurs de ce projet original. L’utilisation du parcours par les élèves et enseignants démarrera dès lundi.



L’école primaire Taimoana de Papeete va mettre à disposition de ses élèves et de leur enseignant un mini-golf neuf trous dès lundi. Il a été construit dans une arrière-cour jusqu’alors restée inexploitée, sur le thème des animaux marins.



Le parcours a été inauguré officiellement ce jeudi. Il pourra être utilisé dans le cadre des 3h30 de sport hebdomadaires ou pour tout autre projet pédagogique de l’établissement. En amont, une initiation a déjà été faite dans la cour avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep).



Enjeux pédagogiques



" Malgré tous les projets que nous menions, nous constations toujours un manque d’attention, d’écoute et de concentration des enfants. Et cela se ressentait sur les résultats ", justifie Georges Vanfau, le directeur de l’établissement. " À cela s’ajoutait un fort absentéisme, ainsi qu’une dépendance croissante aux écrans, il fallait faire quelque chose. "





L’école Taimoana, labelisée école en santé, éco-école et génération 2024, récompensée du 1er prix au concours des projets pédagogiques du Village de l’innovation et de l’alimentation pour son potager raisonné, engagée dans un projet numérique plurilingue, mais aussi surf, voile, va’a tā’ie, a souhaité aller encore plus loin, espérant faire évoluer la situation.



Le projet de construction du mini-golf est un chantier pédagogique lancé en octobre 2021. Il a été porté par l’équipe pédagogique de la circonscription de Papeete avec le RSMA et la ville de Papeete. Cette dernière a pris en charge le matériel, le RSMA a fourni la main-d’œuvre. Les volontaires stagiaires du régiment ont ainsi réalisé le parcours imaginé et dessiné par les élèves. " Tout a donné du sens aux apprentissages des différents acteurs ", souligne Georges Vanfau. Les clubs ont été donnés par des particuliers. Le coût total des opérations est évalué à 1,4 million de Fcfp.







Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 1 Mai 2022 à 16:39 | Lu 416 fois