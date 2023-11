Le 17e Hura Tapairu arrive à grands pas

Tahiti, le 19 novembre 2023 - La 17e édition du Hura Tapairu aura lieu du 22 novembre au 2 décembre au grand théâtre de la Maison de la culture. Cette année, 36 formations prennent part à ce concours de danse. Le Hura Tapairu Manihini, qui regroupe des groupes étrangers, se déroulera quant à lui du 22 au 24 novembre.



Le Hura Tapairu est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel polynésien. Comme le Heiva i Tahiti, il est l'incarnation vivante de l'âme et de l'esprit de la Polynésie, c'est une expérience immersive qui transporte le public dans un monde de splendeur, de rythme et d'émotion pure.



Le concours a su évoluer et croître au fil des années, passant de modestes rencontres à un rendez-vous dans lequel les talents les plus émérites comme les plus enthousiastes s’expriment.



Depuis 2004 où seuls huit groupes étaient représentés, jusqu’à 2022 où 32 formations démontraient leurs talents, le Hura Tapairu a pris une envergure considérable. Chaque performance est une véritable œuvre d'art en mouvement, mêlant avec brio les éléments de la tradition et de l'innovation.



Le duo “hura” et “tapairu” résume l'essence de ce concours : la préservation de la tradition d'une part et l'exploration de la grâce et de l'originalité d'autre part. Ces deux piliers sont ce qui accorde à chaque spectacle son pouvoir émotionnel captivant.



Le Hura Tapairu mérite pleinement sa réussite pour sa contribution exceptionnelle à la préservation et à la promotion de la richesse culturelle de la Polynésie.



36 groupes cette année au grand théâtre



Cette nouvelle édition regroupe 36 formations en concours, qui feront la preuve de leur excellence au grand théâtre dès ce mercredi 22 novembre jusqu’au vendredi 1er décembre. Elles sont inscrites dans les catégories suivantes : Tapairu, regroupant ‘ōte’a et ‘aparima (8 formations), Mehura, une catégorie dont le succès n’est plus à démontrer puisque ce sont 28 formations qui seront en concours, ‘Aparima ‘āpipiti, concours de danse optionnel en duo (7 duos), ‘Ōte’a ‘āpipiti, concours de danse optionnel en duo (3 duos) et le Pahu Nui, concours d’orchestre optionnel (6 orchestres).



Les finales se dérouleront le samedi 2 décembre. Ainsi, tous les gagnants en ‘ōte’a et/ou ‘aparima se retrouveront à cette soirée et concouront pour le podium Hura Tapairu, tandis que les six meilleurs Mehura, sélectionnés la veille, seront de nouveau sur scène pour remporter l’un des quatre prix de la catégorie.



La grande particularité de cette soirée de finales est que les compteurs sont remis à zéro : les formations ont la possibilité de modifier leurs gestes, leurs costumes et même quelques déplacements... une stratégie risquée mais parfois gagnante.



Dix groupes étrangers



epuis de nombreuses années, la pratique du 'ori Tahiti suscite un intérêt croissant à l'échelle mondiale. De plus en plus de passionnés de cette discipline viennent jusqu'en Polynésie pour se produire et se former auprès des danseurs locaux. C’est la raison pour laquelle Te Fare Tauhiti Nui a initié en 2017 un concours de danses traditionnelles spécialement conçu pour les formations étrangères enthousiastes du 'ori Tahiti, appelé le Hura Tapairu Manihini.



Ce concours de groupes étrangers aura lieu pendant la première semaine du Hura Tapairu, du 22 au 24 novembre 2023. Dix groupes ont répondu à l’appel. Cinq des États-Unis (Hitira’a Tahi, ‘O Hina’aro nui ho’e, ‘O Hina’aro nui piti, ‘O Hina’aro nui ho’e Tapairu et Heiva nui) et cinq autres du Mexique (Tiare apetahi Raiatea, Hanna nua mea, Tiare Tahiti Mexico, Te tutu ma’u ’ori Tahiti et Po Rumaruma).

Pratique 17e édition du Hura Tapairu au grand théâtre de la Maison de la culture



Soirées de concours – 18h 30

Du mercredi 22 au samedi 25 novembre et du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre

Tarifs : 1 500 francs ou 2 500 francs selon la zone

Scolaire/étudiant de moins de 25 ans : 750 francs ou 1 250 francs selon la zone

En live streaming : 600 francs



Finales

Tarifs : 2 000 francs ou 3 000 francs selon la zone

Scolaire/étudiant de moins de 25 ans : 1 000 francs ou 1 500 francs selon la zone En live streaming : 800 francs

Gratuit pour les PMR/PSH et les enfants de moins de 2 ans (billet à retirer à la caisse)

Accompagnateur PMR-PSH : 1 500 francs (un accompagnateur par PMR/PSH)

Vente des billets : sur place et en ligne sur www.huratapairu.com

Le jury Te Fare Tauhiti Nui accorde une grande valeur à la sélection du jury. Il veille à choisir des experts passionnés et respectés dans leur domaine, qui sont eux-mêmes des acteurs du ‘ori Tahiti, tels que danseurs, chorégraphes, directeurs d'école de danse ou leaders de groupe. Cette composition du jury est cruciale pour préserver l'identité du Hura Tapairu. Ainsi, une partie des membres du jury est reconduite d'année en année, tandis que de nouvelles personnalités sont intégrées pour apporter leur expertise et leur regard frais.



Pour cette 17e édition du Hura Tapairu, le jury est composé de six membres : Matani Kainuku, président de l’association Nonahere, Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe et metteur en scène, Erena Tamaititahio, professeur de ‘Ori Tahiti au conservatoire artistique, Kehaulani Chanquy, directrice de l’école de danse Erato’a, Poerava Taea et Manouche Maraetefau, chorégraphe et cheffe du groupe Hei Rurutu.

Une exposition culturelle et artisanale chaque soir Le Service de l’artisanat traditionnel - Te pu’ōhipa rima’ī est partenaire de l’événement. Chaque soir de spectacle, il portera, avec une dizaine de stands, l’animation du hall du grand théâtre en exposant les créations d’artisans venus de Tahiti et des îles. Les objets liés à la danse y sont à l’honneur, avec toutes sortes de parures et accessoires : chapeaux, bracelets, boucles d'oreilles, colliers mais aussi des robes, des épingles à cheveux, des pāreu peints... Ces produits seront complétés cette année par des objets pour la maison, des décorations diverses, des tīfaifai colorés, qui mettent en valeur l’étendue du savoir-faire des artisans et la richesse des matières premières.



L’exposition aura lieu tous les soirs de concours à partir de 17 heures dans le hall du grand théâtre et à partir de 15 heures pour la soirée des finales.

